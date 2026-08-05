Γάζα: Ανασύρθηκαν 112 σοροί από τα ερείπια, σχεδόν δύο χρόνια μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σοροί 112 Παλαιστινίων ανασύρθηκαν πρόσφατα από τα ερείπια κατεστραμμένων κτηρίων στην πόλη της Γάζας, σχεδόν δύο χρόνια μετά τον θάνατό τους κατά τη διάρκεια ισραηλινών βομβαρδισμών.

Οι σοροί είχαν παραμείνει θαμμένες κάτω από τα συντρίμμια από τον Νοέμβριο του 2023, πριν μεταφερθούν για την τέλεση ομαδικών κηδειών την Τρίτη, παρουσία εκατοντάδων συγγενών και κατοίκων της περιοχής.

Τα θύματα σκοτώθηκαν στις επιχειρήσεις των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων σε έναν από τους πιο καταστροφικούς μήνες του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία έκτοτε έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές στις υποδομές και τα κτήριά της μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Palestinians on Tuesday buried 112 members of a single clan killed in strike on the Sabra neighbourhood in 2023. Mahmoud Basal, Civil Defence spokesperson said “we worked for 17 days to recover the bodies in extremely difficult conditions”https://t.co/NtftqExDux — Middle East Eye (@MiddleEastEye) August 5, 2026

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στις τελετές ταφής, οι οποίες συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες που έχουν πραγματοποιηθεί στη Γάζα από την έναρξη της σύγκρουσης, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τα θύματα και να αποδώσουν φόρο τιμής στους νεκρούς.

🚨BREAKING: Gaza is preparing for one of the largest funerals since the war began. The bodies of 112 Palestinians from the Abu Sharia and Al-Hasayna families will be laid to rest after being recovered from the site of an Israeli massacre that wiped out an entire residential… pic.twitter.com/d0HpoSmRzO — Gaza Notifications (@gazanotice) August 4, 2026

Οι οικογένειες αναζητούν απαντήσεις ανάμεσα στα ερείπια

Για τον Άχμεντ Αμπού Σαρία, συγγενή ορισμένων από τα θύματα, η ταφή των σορών αποτελεί για τις οικογένειες ένα βήμα προς την ολοκλήρωση του πένθους τους.

«Ήρθαμε να θρηνήσουμε τους μάρτυρές μας, τα παιδιά, τις γυναίκες, τους ηλικιωμένους. Είναι μια κηδεία του παλαιστινιακού λαού», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο, επισημαίνοντας ότι πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια.

«Δεν πολέμησαν, δεν έφεραν όπλα», πρόσθεσε.

Χιλιάδες σοροί παραμένουν κάτω από τα συντρίμμια

Ανάμεσα στα 112 πτώματα που ανασύρθηκαν τον Ιούλιο, 44 ανήκαν σε παιδιά. Ήταν μέλη της ίδιας εκτεταμένης οικογένειας, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πολιτικής προστασίας στον θύλακο, τον Μαχμούντ Μπασάλ.

Ο κ. Μπασάλ εκτιμά πως υπάρχουν πάνω από 8.000 πτώματα που παραμένουν θαμμένα στα συντρίμμια στη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι ομάδες μας εργάστηκαν αδιάκοπα για 17 ημέρες», είπε ο Μοχάμεντ αλ Μουγάιρ, διευθυντής επιχειρήσεων του οργανισμού άμεσης βοήθειας που ανήκει στον κρατικό μηχανισμό της Χαμάς, με τη συμβολή δυο μηχανημάτων έργου που έθεσε στη διάθεσή τους η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ).

«Σε κάποιες περιπτώσεις, βρήκαμε άθικτους σκελετούς, οστά που συγκρατούνταν ακόμη μαζί μόνο από τα ρούχα τους», περιέγραψε.

Η πολιτική προστασία και οργανώσεις όπως η ΔΕΕΣ καταγγέλλουν εδώ και καιρό ότι το Ισραήλ, που ελέγχει όλα τα σημεία εισόδου στη μικρή παραθαλάσσια ζώνη, δεν επιτρέπει να εισέλθει επαρκής αριθμός μηχανημάτων και υλικών που είναι απαραίτητα για να ανασυρθούν τα πτώματα των θυμάτων.

VIDEO | “Why are children being killed in Gaza?” Speaking at the funeral of 112 killed in the Israeli massacre of the Abu Sharia and Al-Hasayneh families whose bodies were recovered following earlier massacres carried out by Israeli occupation forces during their genocidal war… pic.twitter.com/mzJJ54op3e — The Cradle (@TheCradleMedia) August 4, 2026

Η καταστροφή της Γάζας και το βάρος των συντριμμιών

Παρά την κατάπαυση του πυρός σε ισχύ από τον Οκτώβριο του 2025, αεροπορικοί βομβαρδισμοί και πλήγματα του πυροβολικού συνεχίζουν να συνταράσσουν τη Λωρίδα της Γάζας σχεδόν καθημερινά.

Από τη 10η Οκτωβρίου 2025 τουλάχιστον 1.252 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, οι οποίοι θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Στις κηδείες χθες Τρίτη, άνδρες είχαν παραταχτεί για τις επιμνημόσυνες δεήσεις.

Στις περιπτώσεις που τα θύματα αναγνωρίστηκαν, είχαν τοποθετηθεί φωτογραφίες τους πάνω στα φέρετρα.

Μέλος της οικογένειας Χουσάινα, η οποία ξεκληρίστηκε, λέει πως πλέον έχει χάσει κάθε ελπίδα πως θα εντοπιστούν θύματα που αγνοούνται ακομη.

Κάποια θύματα «εξαερώθηκαν», ή «οι σάρκες και τα οστά τους καταπλακώθηκαν από όγκους μπετόν», εξήγησε ο άνδρας, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί για λόγους ασφαλείας.

Σε έκθεσή τους που δημοσιοποιήθηκε τον Απρίλιο, η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούσαν πως στη Γάζα βρίσκονται 68 εκατομμύρια τόνοι συντριμμιών, υπολειμμάτων κτιρίων που κατέρρευσαν ή υπέστησαν ζημιές.

Σύμφωνα με τη μελέτη, πάνω από το 60% των δύο και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας έχασε το σπίτι του αφότου ξέσπασε ο πόλεμος.