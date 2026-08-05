Καλιφόρνια: Συνελήφθη άνδρας κοντά σε γήπεδο γκολφ του Τραμπ με όπλο και πυρομαχικά

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Ένας άνδρας συνελήφθη την Κυριακή στις εγκαταστάσεις του γηπέδου γκολφ του Ντόναλντ Τραμπ στην Καλιφόρνια, καθώς, σύμφωνα με τις αρχές, φέρεται να παρακολουθούσε τον σχεδιασμό των μέτρων ασφαλείας ενόψει της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου, η οποία ήταν προγραμματισμένη για δύο ημέρες αργότερα.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι ο άνδρας τραβούσε φωτογραφίες και βίντεο, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε γεμιστήρας 16 φυσιγγίων με πυρομαχικά. Στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκε επίσης ένα γεμάτο πιστόλι.

Όπως μετέδωσε το Associated Press, η σύλληψη ανακοινώθηκε την Τρίτη, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμαζόταν να φτάσει στο γήπεδο γκολφ, που βρίσκεται έξω από το Λος Άντζελες, για δείπνο συγκέντρωσης χρημάτων.

AP: Authorities arrested a man with ammo and apparently monitoring security at Trump golf course near LA Authorities on Sunday arrested a man who was walking the grounds and appeared to be monitoring security planning at President Donald Trump’s California golf course two days… pic.twitter.com/8CvURTX6Xh — Politics & Poll Tracker 📡 (@PollTracker2024) August 4, 2026

Ο 38χρονος συνελήφθη με τις κατηγορίες της παράνομης κατοχής κρυμμένου όπλου και κατοχής πυρομαχικών.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, οι αρχές εντόπισαν μεγάλο αριθμό όπλων, γεμιστήρων και πυρομαχικών, καθώς και αλεξίσφαιρο εξοπλισμό και σημειωματάρια που περιείχαν, σύμφωνα με τον σερίφη, «ανησυχητικές αναφορές».

Το γραφείο του σερίφη ανέφερε ότι, παρά το περιστατικό, «δεν υπάρχει αξιόπιστη απειλή για τις κοινότητές μας».