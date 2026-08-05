Τροχαίο στην Εύβοια: 80χρονη τραυματίστηκε μετά από πρόσκρουση του ΙΧ της σε δέντρο

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Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην περιοχή Γαλλικό, κοντά στο Αχλάδι του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα περίπου 80 ετών εξετράπη, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, της πορείας του, ενώ κινούνταν προς την Κοτσικιά, και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε δέντρο.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκε αναστάτωση στην περιοχή, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να σπεύδουν άμεσα στο σημείο. Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό της ηλικιωμένης οδηγού, ενώ στο σημείο βρέθηκαν επίσης αστυνομικοί του Α.Τ. Λίμνης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.