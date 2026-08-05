Τροχαίο στην Εύβοια: 80χρονη τραυματίστηκε μετά από πρόσκρουση του ΙΧ της σε δέντρο

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην περιοχή Γαλλικό της Εύβοιας, όταν ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα περίπου 80 ετών εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο. Η ηλικιωμένη οδηγός απεγκλωβίστηκε από πυροσβεστικές δυνάμεις και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου, ενώ τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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Τροχαίο, Αχλάδι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην περιοχή Γαλλικό, κοντά στο Αχλάδι του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας στην Εύβοια.
  • ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα περίπου 80 ετών εξετράπη, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, της πορείας του και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε δέντρο.
  • Η ηλικιωμένη οδηγός απεγκλωβίστηκε από πυροσβεστικές δυνάμεις και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην περιοχή Γαλλικό, κοντά στο Αχλάδι του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα περίπου 80 ετών εξετράπη, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, της πορείας του, ενώ κινούνταν προς την Κοτσικιά, και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε δέντρο.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκε αναστάτωση στην περιοχή, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να σπεύδουν άμεσα στο σημείο. Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό της ηλικιωμένης οδηγού, ενώ στο σημείο βρέθηκαν επίσης αστυνομικοί του Α.Τ. Λίμνης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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