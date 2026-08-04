Φρίκη στον Μυστρά Λακωνίας: Τι υποστήριξε ο 55χρονος που κρατούσε τον νεκρό πατέρα σε καταψύκτη – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σοκ έχει προκαλέσει στο πανελλήνιο η είδηση όταν ένας 55χρονος άνδρας στον Μυστρά Λακωνίας κρατούσε τη σορό του νεκρού πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Όπως έγινε γνωστό, η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία που οδήγησε σε έλεγχο των Αρχών σε κλειστό ξενοδοχείο της περιοχής, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό μέσα σε καταψύκτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα γεννημένο το 1936. Κάτοικοι της περιοχής κατήγγειλαν στις Αρχές ότι είχαν να δουν τον ηλικιωμένο εδώ και πολλά χρόνια. Οι αστυνομικοί κάλεσαν τον 55χρονο γιο του για κατάθεση και, παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποίησαν έρευνα στον χώρο του ξενοδοχείου. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντόπισαν τη σορό του ηλικιωμένου μέσα σε καταψύκτη.

Η σορός ήταν σε κατάσταση βαθιάς κατάψυξης και δεν έφερε εμφανή εξωτερικά σημάδια που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια και ο χρόνος θανάτου θα εξακριβωθούν από τη νεκροψία-νεκροτομή και την ιατροδικαστική εξέταση.

Τι υποστήριξε ο 55χρονος

Ο 55χρονος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας του πέθανε από παθολογικά αίτια πριν από περίπου δύο έως δυόμισι χρόνια και ότι από τότε η σορός του παρέμενε μέσα στον καταψύκτη. Ωστόσο, κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως είχαν να δουν τον ηλικιωμένο περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ο 55χρονος έχει συλληφθεί και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, αναμένοντας τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας που θα ρίξουν φως τόσο στα αίτια όσο και στον ακριβή χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Συνελήφθη, σήμερα (4.8.2026) το μεσημέρι, σε τοπική κοινότητα του δήμου Σπάρτης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, 55χρονος ημεδαπός, στο πλαίσιο διερεύνησης της απουσίας του 90χρονου πατέρα του και επακόλουθη διεξοδική αστυνομική έρευνα, διότι, όπως προέκυψε, απέκρυψε από τις Αρχές τον θάνατο του 90χρονου, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει την σύνταξή του.

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας, ιδιοκτησίας του 55χρονου, στο υπόγειο αυτού, βρέθηκε εντός καταψύκτη σορός ανδρός, η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα 90χρονο. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της έρευνας, βρέθηκε και κατασχέθηκε -1- αεροβόλο πιστόλι.

Στο σημείο μετέβη Ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Σπάρτης, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής της σορού.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.