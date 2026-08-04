«Δεν θέλω μια ηρωίδα, θέλω το παιδί μου»: Ράγισε καρδιές η κηδεία της 20χρονης που σκοτώθηκε βοηθώντας θύματα ρωσικής επίθεσης

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Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο Κίεβο η κηδεία της 20χρονης Βιταλίνα Γιαροβένκο, της φοιτήτριας Ψυχολογίας που σκοτώθηκε το περασμένο Σάββατο ενώ προσπαθούσε να βοηθήσει τραυματίες μετά από ρωσική πυραυλική επίθεση.

Εκατοντάδες άνθρωποι, ντυμένοι κυρίως στα λευκά, ακολούθησαν το φέρετρό της στους δρόμους της ουκρανικής πρωτεύουσας, αποτίοντας φόρο τιμής στη νεαρή εθελόντρια, η οποία έχασε τη ζωή της όταν δεύτερο ρωσικό πλήγμα έπληξε το ίδιο σημείο όπου είχαν ήδη σπεύσει διασώστες και εθελοντές, σύμφωνα με τον Associated Press.

«Να μη νιώθει τόσο λυπημένη»

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μιχαήλ με τους χρυσούς τρούλους.

Η οικογένειά της ζήτησε από όσους παρευρέθηκαν να φορέσουν λευκά ρούχα ή παραδοσιακά ουκρανικά κεντημένα πουκάμισα (βισιβάνκα) αντί για μαύρα.

«Θέλαμε η Βιταλίνα να μη νιώθει τόσο λυπημένη», εξήγησαν οι συγγενείς της.

Μετά την τελετή, εκατοντάδες άνθρωποι συνόδευσαν το ανοιχτό φέρετρο μέχρι την Πλατεία Ανεξαρτησίας. Η κυκλοφορία διακόπηκε, οδηγοί κατέβηκαν από τα αυτοκίνητά τους, στάθηκαν σιωπηλοί, κάποιοι γονάτισαν, ενώ άλλοι έβαλαν το χέρι στην καρδιά.

Σκοτώθηκε ενώ βοηθούσε τους τραυματίες

Η Βιταλίνα Γιαροβένκο ήταν τεταρτοετής φοιτήτρια Ψυχολογίας στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Kyiv-Mohyla της Ουκρανίας και εκπαιδεύτρια σε σχολή στρατιωτικής εκπαίδευσης που συνεργάζεται με το πανεπιστήμιο.

Τον Ιούλιο εντάχθηκε ως εθελόντρια στους Hospitallers, ουκρανική ιατρική οργάνωση που προσφέρει πρώτες βοήθειες και απομακρύνει τραυματίες από περιοχές που πλήττονται από ρωσικές επιθέσεις.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου έσπευσε στην περιοχή Νταρνίτσκι του Κιέβου, όπου είχε προηγηθεί ρωσική πυραυλική επίθεση.

Ενώ η ίδια και άλλοι εθελοντές παρείχαν βοήθεια στους τραυματίες, σημειώθηκε δεύτερο πλήγμα στο ίδιο σημείο.

Οι ουκρανικές αρχές έχουν επανειλημμένα κατηγορήσει τη Ρωσία ότι εφαρμόζει την τακτική του «double tap», δηλαδή δύο διαδοχικά χτυπήματα: το πρώτο για να προσελκύσει διασώστες και το δεύτερο για να σκοτώσει ή να τραυματίσει όσους έχουν σπεύσει να βοηθήσουν.

«Δεν θέλω μια ηρωίδα. Θέλω το παιδί μου»

Η μητέρα της, Ναταλία, εμφανώς συγκινημένη, κρατούσε στο ένα χέρι το μικρόφωνο και στο άλλο μια μεγάλη φωτογραφία της κόρης της.

«Έδωσα ό,τι πολυτιμότερο είχα στη ζωή μου, όμως είμαι απέραντα περήφανη. Δεν θέλω μια ηρωίδα στο σπίτι. Θέλω το παιδί μου στο σπίτι. Όμως αυτός ήταν ο δρόμος της», είπε με λυγμούς.

Δίπλα της στεκόταν και η μητέρα της 25χρονης Εύα Ρόις, η οποία σκοτώθηκε μαζί με τη Βιταλίνα στο ίδιο χτύπημα.

Η κηδεία της Εύας δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, καθώς η ταυτοποίηση των λειψάνων της συνεχίζεται λόγω των σοβαρών εγκαυμάτων που υπέστη.

😭 ПРИЇХАЛА РЯТУВАТИ ПОРАНЕНИХ У Києві прощаються із Віталіною Яровенко, яка загинула 1 серпня під час обстрілу з боку РФ. 🕯️ Вічна пам’ять та слава Героїні. Подробиці: https://t.co/xushQozoEj 📸,🎞: Андрій Жигайло/OBOZ.UA pic.twitter.com/Uh2fmoalOM — OBOZ.UA (@obozrevatel_ua) August 4, 2026

«Δεν πρόλαβε ούτε να αποφοιτήσει»

Φίλοι της περιέγραψαν τη Βιταλίνα ως μια νέα γυναίκα που είχε αφιερώσει τη ζωή της στην προσφορά.

Σύμφωνα με την φίλη της, Αναστασία Αλιεξέγιεβα, η 20χρονη σχεδίαζε να καταταγεί στον ουκρανικό στρατό μόλις ολοκλήρωνε το τέταρτο έτος των σπουδών της.

«Η απόφασή της να γίνει εθελόντρια μετά τις επιθέσεις έδειχνε πόσο αφοσιωμένη ήταν. Δεν πρόλαβε ούτε να αποφοιτήσει», είπε.

Η φίλη της Άννα Ντόνετς αποκάλυψε ότι συγκέντρωνε χρήματα για τον ουκρανικό στρατό, βοηθούσε σε στρατιωτικό νοσοκομείο και συμμετείχε στην εκπαίδευση νέων.

«Δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σαν εκείνη. Πήγαινε εκεί για να βοηθήσει. Άνθρωποι σαν τη Βιταλίνα διαμορφώνουν το μέλλον, όμως δυστυχώς η Ρωσία τους σκοτώνει», δήλωσε.

Θάφτηκε σε στρατιωτικό κοιμητήριο

Το βράδυ της επίθεσης η Ρωσία εκτόξευσε 220 εναέρια μέσα εναντίον της Ουκρανίας, μεταξύ των οποίων 35 πύραυλοι και 185 drones.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, από τους 27 βαλλιστικούς πυραύλους αναχαιτίστηκε μόνο ένας, γεγονός που ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη σοβαρή έλλειψη αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot.

Από τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο εκείνο το βράδυ σκοτώθηκαν τουλάχιστον εννέα άνθρωποι και τραυματίστηκαν 33.

Μετά το τέλος της τελετής, οι παρευρισκόμενοι άφησαν λευκά λουλούδια δίπλα στο φέρετρό της, ενώ η Βιταλίνα Γιαροβένκο τάφηκε σε στρατιωτικό κοιμητήριο του Κιέβου, μια τιμή που απονέμεται σπάνια σε πολίτες.

Η μητέρα της έκλεισε τον επικήδειό της με λόγια που συγκίνησαν τους παρευρισκόμενους:

«Πρέπει να αντέξουμε αυτόν τον πόλεμο, ώστε αυτή η γη να παραμείνει για τα παιδιά της Ουκρανίας. Δυστυχώς, το δικό μου παιδί θα βρίσκεται πλέον μέσα σε αυτή τη γη. Ονειρευόμουν να της χαρίσω έναν όμορφο γάμο. Δυστυχώς, αυτό δεν θα συμβεί ποτέ».