Υεμένη: Ινδικό πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα και βυθίστηκε – Κλειστό το αεροδρόμιο της Νατζράν έπειτα από επίθεση των Χούθι

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Ένταση στην Υεμένη, καθώς το υπουργείο Ναυτιλίας της Ινδίας ανακοίνωσε ότι πλοίο με σημαία του χτυπήθηκε από βλήμα, με αποτέλεσμα να βυθιστεί κοντά στα χωρικά ύδατα της χώρας. Επίσης, οι Χούθι έπληξαν το αεροδρόμιο της πόλης Νατζράν.

Αναφορικά με το πλοίο με ινδική σημαία, αν και βυθίστηκε, οι 14 ναυτικοί, που επέβαιναν στο πλοίο, διασώθηκαν από την ακτοφυλακή της Υεμένης.

Την επίθεση καταδίκασε η κυβέρνηση της Ινδίας. «Η Πρεσβεία μας στο Ριάντ παρακολουθεί στενά την κατάσταση και συνεργάζεται ενεργά με τις Αρχές της Υεμένης για την ασφάλεια και την προστασία του πληρώματος», ενημέρωσε μέσω του Χ το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας.

Αφού ευχαρίστησε τις Αρχές της Υεμένης για τη στήριξή τους, υπογράμμισε ότι «τα συνεχιζόμενα περιστατικά επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων στην περιοχή προκαλούν βαθιά ανησυχία».

«Πρέπει να τερματιστεί η στοχοποίηση των εμπορικών πλοίων στην περιοχή και να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν η ελεύθερη και ανεμπόδιστη ναυσιπλοΐα και το εμπόριο μέσω των διεθνών πλωτών οδών της περιοχής, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», τόνισε με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας.

Επίθεση των Χούθι σε αεροδρόμιο ως απάντηση στη Σαουδική Αραβία

Ωστόσο, στην στεριά, κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο της πόλης Νατζράν κατά του οποίου εκτοξεύτηκε νωρίτερα σήμερα πλήγμα από μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Το πλήγμα εκτοξεύτηκε από τους αντάρτες Χούθι, με συνέπεια να διακοπεί η λειτουργία του.

Την ευθύνη ανέλαβαν οι Χούθι. «Οι αντάρτες έπληξαν επιτυχώς έναν ευαίσθητο στόχο του Σαουδάραβα εχθρού στο αεροδρόμιο της Νατζράν, ως απάντηση στην παραβίαση του εναέριου χώρου της Υεμένης από τη Σαουδική Αραβία», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρέ.

Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη σε χώρα του Κόλπου, χτυπήθηκε το ραντάρ του αεροδρομίου, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας. Προς το παρόν, η Σαουδική Αραβία δεν έχει ακόμη αντιδράσει σε αυτήν την εξέλιξη.

Να σημειωθεί ότι το αεροδρόμιο της Νατζράν είναι μικρό και διαθέτει μόνο έναν τερματικό σταθμό και εξυπηρετεί μερικές πτήσεις την ημέρα, ενώ απέχει μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Υεμένη.

Υπενθυμίζουμε ότι οι Χούθι ελέγχουν τη βόρεια Υεμένη, το προπύργιό της, την πρωτεύουσα Σαναά καθώς και ένα μέρος του δυτικού τμήματος της χώρας, στο οποίο βρίσκεται και το λιμάνι Χοντέιντα της Ερυθράς Θάλασσας.