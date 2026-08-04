Τραγωδία στην Ιταλία: Στους έξι οι νεκροί από τη φονική σύγκρουση τουριστικού λεωφορείου με τροχόσπιτο, μάχη για τη ζωή του δίνει 58χρονος

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Στους έξι ανέρχονται οι νεκροί από το πολύνεκρο τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην εθνική οδό SS79 Terni-Rieti, στα σύνορα των περιφερειών Λάτσιο και Ούμπρια, στην Ιταλία, όταν ένα τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε μετωπικά με τροχόσπιτο.

Σύμφωνα με τη Rai, στο δυστύχημα ενεπλάκησαν συνολικά 45 άνθρωποι. Έξι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 34 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 19 έχουν ήδη πάρει εξιτήριο. Στα νοσοκομεία εξακολουθούν να νοσηλεύονται 15 άτομα.

Ένας 58χρονος παραμένει σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου της Περούτζια. Έχει υποστεί σοβαρό κρανιοεγκεφαλικό τραύμα, νοσηλεύεται διασωληνωμένος, υπό καταστολή και με μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Για τους συγγενείς του έχει ενεργοποιηθεί υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης.

Στο νοσοκομείο «Santa Maria» του Τέρνι εξακολουθούν να νοσηλεύονται δύο ασθενείς στη ΜΕΘ σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση, τρεις παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ άλλοι τέσσερις πήραν εξιτήριο.

Πώς έγινε η τραγωδία

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στη λίμνη Βεντίνα, στην έξοδο της σήραγγας του Γκρέτσιο, στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Colli sul Velino και Piediluco.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, το τροχόσπιτο, που κινούνταν προς το Τέρνι, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με το τουριστικό λεωφορείο που κατευθυνόταν προς το Ριέτι.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή ώστε το τροχόσπιτο διαλύθηκε σχεδόν ολοσχερώς.

Αμέσως μετά τη μετωπική σύγκρουση ενεπλάκησαν ακόμη τρία επιβατικά αυτοκίνητα. Ένα από αυτά ανατράπηκε, ενώ τα άλλα δύο δεν κατάφεραν να αποφύγουν τα συντρίμμια.

Την ώρα του δυστυχήματος στην περιοχή έπεφτε καταρρακτώδης βροχή, ενώ έπνεαν ισχυροί άνεμοι που είχαν προκαλέσει ακόμη και πτώσεις δέντρων στο οδόστρωμα.

Ποιοι ήταν οι επιβάτες του λεωφορείου

Το τουριστικό λεωφορείο, χωρητικότητας 40 ατόμων, εκτελούσε δρομολόγιο μεταφέροντας επισκέπτες προς τους περίφημους Καταρράκτες των Μαρμόρε.

Ανάμεσα στους επιβάτες βρισκόταν και ο δήμαρχος του Αβετσάνο, Τζιάνι ντι Πανγκράτσιο, ο οποίος επέζησε της σύγκρουσης.

«Ήταν μια τρομακτική σκηνή. Νιώθω σαν να επέζησα από θαύμα. Είχαμε αφήσει τα αυτοκίνητά μας και επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο για να αποφύγουμε τα πολλά σκαλιά προς τους καταρράκτες. Ήμασταν περίπου 40 άτομα. Σταθήκαμε τυχεροί επειδή βρισκόμασταν στο πίσω μέρος του οχήματος. Ακούσαμε ένα απότομο φρενάρισμα, μετά έναν εκκωφαντικό θόρυβο και αμέσως τις κραυγές», δήλωσε.

Ο ίδιος ανέφερε ότι, παρά τους ελαφρούς τραυματισμούς του, βοήθησε αμέσως στον απεγκλωβισμό και στην παροχή βοήθειας στους τραυματίες.

Ποιοι είναι οι έξι νεκροί

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται ο 49χρονος οδηγός του λεωφορείου Φεντερίκο Ρομουάλντι, κάτοικος της περιοχής Τέρνι, ο οποίος εργαζόταν στην εταιρεία Troiani και εκτελούσε το δρομολόγιο προς τους καταρράκτες των Μαρμόρε.

Νεκροί είναι επίσης οι επιβαίνοντες στο τροχόσπιτο, ο Τζιαμπιέρο Κολασάντι, 68 ετών, γνωστός μηχανικός από το Νάρνι με το παρατσούκλι «Scintilla», ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία και ενεργό μέλος της ιστορικής διοργάνωσης Corsa all’Anello, καθώς και η Ντανιέλα Μπελάνκα, 59 ετών, υπάλληλος σούπερ μάρκετ. Το ζευγάρι επέστρεφε από συγκέντρωση μοτοσικλετιστών στην περιοχή San Pio delle Camere, στην επαρχία Λ’ Άκουιλα.

Από τους επιβάτες του λεωφορείου έχασαν επίσης τη ζωή τους η Στεφάνια Λαουρέντσι, από τη Ρώμη, καθώς και το ζευγάρι από τη Μάσα, Πάολο Κόσκι και Γκρατσιέλα Μπαλντίνι, που ταξίδευαν μαζί με άλλους τουρίστες προς τους καταρράκτες. Ο Πάολο Κόσκι υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο «Santa Maria» του Τέρνι.

Έρευνα για ανθρωποκτονία από τροχαίο

Η Εισαγγελία του Τέρνι έχει σχηματίσει δικογραφία για ανθρωποκτονία από τροχαίο και πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια, ενώ κατασχέθηκαν όλα τα οχήματα που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα.

Παράλληλα, οι ερευνητές κατέσχεσαν το βίντεο από κάμερα (dash cam) αυτοκινήτου που βρισκόταν στο σημείο, καθώς εκτιμούν ότι οι εικόνες μπορεί να αποδειχθούν κρίσιμες για την πλήρη ανασύνθεση της σύγκρουσης.

Την Τρίτη πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι νεκροψίες-νεκροτομές στους δύο οδηγούς, του λεωφορείου και του τροχόσπιτου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξαν παράγοντες που συνέβαλαν στην πρόκληση της τραγωδίας.

Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών

Αμέσως μετά το δυστύχημα ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο μαζικών καταστροφών της Περιφέρειας Ούμπρια. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δώδεκα ασθενοφόρα, ελικόπτερα αεροδιακομιδών, περίπου 50 εθελοντές, δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στα νοσοκομεία του Τέρνι, της Περούτζια, του Φολίνιο, του Σπολέτο, του Ριέτι και της Ρώμης, ενώ έξω από το εκδοτήριο των Καταρρακτών των Μαρμόρε δημιουργήθηκε κέντρο πρώτης υποδοχής για τους ελαφρά τραυματίες και τους επιβάτες που δεν είχαν τραυματιστεί.