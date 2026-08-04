«Πυρετός των κουνελιών»: Συναγερμός στις ΗΠΑ για τη σπάνια νόσο – Πώς μεταδίδεται και ποια είναι τα συμπτώματα

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Τρεις πιθανές περιπτώσεις του λεγόμενου «πυρετού των κουνελιών» (τουλαραιμία) ερευνούν οι υγειονομικές αρχές της κομητείας Σάφολκ στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το CNN.

Η τουλαραιμία είναι μια σπάνια αλλά σοβαρή βακτηριακή λοίμωξη, η οποία μπορεί να μεταδοθεί ύστερα από τσίμπημα τσιμπουριού ή αλογόμυγας που έχει προηγουμένως τραφεί από μολυσμένο θηλαστικό, συνήθως κουνέλι.

Πώς μεταδίδεται

Η νόσος προκαλείται από το βακτήριο Francisella tularensis.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), η μετάδοση μπορεί να γίνει:

μέσω τσιμπήματος τσιμπουριού ή αλογόμυγας,

με άμεση επαφή με μολυσμένο ζώο,

από κατανάλωση μολυσμένου νερού,

με εισπνοή σκόνης που περιέχει το βακτήριο,

ή από κατανάλωση ανεπαρκώς ψημένου κρέατος άγριου κουνελιού.

Η ασθένεια δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Ποια είναι τα συμπτώματα

Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως τρεις έως πέντε ημέρες μετά την έκθεση, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν έως και 21 ημέρες.

Οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν:

υψηλό πυρετό,

πρησμένους λεμφαδένες,

πόνους στο σώμα,

έντονη κόπωση,

δερματικό έλκος στο σημείο του τσιμπήματος.

Εάν η λοίμωξη δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να περάσει στην κυκλοφορία του αίματος και να προκαλέσει σήψη, μια κατάσταση που μπορεί να αποβεί απειλητική για τη ζωή.

Υπάρχει θεραπεία;

Η τουλαραιμία αντιμετωπίζεται με αντιβιοτικά, όπως η στρεπτομυκίνη, η γενταμικίνη και η αμικασίνη.

Στις ΗΠΑ υπήρχε εμβόλιο μόνο για εργαζόμενους σε εργαστήρια που έρχονταν σε επαφή με το βακτήριο, ωστόσο βρίσκεται υπό επανεξέταση και δεν είναι διαθέσιμο στον γενικό πληθυσμό.

Πώς μπορείτε να προστατευθείτε

Οι ειδικοί συνιστούν:

να φοράτε μακριά παντελόνια και μακρυμάνικα ρούχα σε περιοχές με τσιμπούρια,

να χρησιμοποιείτε εντομοαπωθητικό,

να αποφεύγετε την επαφή με άρρωστα άγρια ζώα,

να ψήνετε καλά το κρέας θηραμάτων,

και να ελέγχετε προσεκτικά το σώμα σας μετά από δραστηριότητες στη φύση.

Εάν εντοπιστεί τσιμπούρι, πρέπει να αφαιρεθεί προσεκτικά με τσιμπιδάκι και το σημείο να απολυμανθεί. Σε περίπτωση εμφάνισης πυρετού ή εξανθήματος τις επόμενες ημέρες, συνιστάται άμεση επικοινωνία με γιατρό.