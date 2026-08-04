Ξύπνησε ο «γίγαντας» της Γουατεμάλας: Εκρήξεις, λάβα και τεράστια νέφη τέφρας από το ηφαίστειο Φουέγο – ΒΙΝΤΕΟ

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Το ηφαίστειο Φουέγο, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια του δυτικού ημισφαιρίου, εξερράγη τη Δευτέρα στη Γουατεμάλα, εκτοξεύοντας λάβα και τεράστιες ποσότητες ηφαιστειακής τέφρας, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στην εκκένωση τουλάχιστον δύο χωριών στις πλαγιές του.

Σύμφωνα με την κυβερνητική υπηρεσία που παρακολουθεί τη δραστηριότητα του ηφαιστείου, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης συνέχιζαν να κατεβαίνουν από τη νοτιοανατολική πλαγιά πυροκλαστικές ροές, δηλαδή εξαιρετικά επικίνδυνα ρεύματα υπέρθερμων αερίων, ηφαιστειακής τέφρας και θραυσμάτων πετρωμάτων.

This was Fuego a few hours ago… 📹 CONRED pic.twitter.com/vTXfKfRVna — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 4, 2026

Πορτοκαλί συναγερμός σε όλη τη χώρα

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας Conred κήρυξε πορτοκαλί συναγερμό σε εθνικό επίπεδο, το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς οι εκρήξεις ενδέχεται να προκαλέσουν νέες πυροκλαστικές ροές και μεγάλα νέφη τέφρας.

Παράλληλα, οι Αρχές συνέστησαν στους πολίτες να κρατήσουν κλειστά παράθυρα και πόρτες, ενώ τα σχολεία που βρίσκονται κοντά στο ηφαίστειο παρέμειναν κλειστά.

Guatemala Issues Orange ‘Danger’ Alert as Fuego Volcano Erupts, Forcing Evacuations. GUATEMALA CITY — Guatemalan authorities declared the country’s second-highest emergency alert on Monday after a major eruption of the Fuego volcano, Central America’s most active peak, prompted… pic.twitter.com/ZtY6acsNnS — JAS (@JasADRxquisites) August 4, 2026

Προειδοποίηση και προς τους τουρίστες

Το ηφαίστειο Φουέγο βρίσκεται περίπου 16 χιλιόμετρα δυτικά της Αντίγκουα, μιας από τις δημοφιλέστερες τουριστικές πόλεις της Γουατεμάλας και Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, γνωστής για την αποικιακή αρχιτεκτονική της.

Τα τελευταία χρόνια το ηφαίστειο αποτελεί επίσης ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό για πεζοπόρους.

Η Conred κάλεσε τόσο τους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες να μην πλησιάζουν τις επικίνδυνες ζώνες, ιδιαίτερα στις πλαγιές του ηφαιστείου.

Major eruption at Mt Fuego (Volcán de Fuego) in Guatemala is currently occurring. In shocking footage captured by Afartv you see the volcano completely covered by volcanic gas and ash as lava flows down the mountain. pic.twitter.com/hW0ul43JyG — Pacific Wire (@ChynoNews) August 4, 2026

Το φονικό ξέσπασμα του 2018

Το Φουέγο είχε προκαλέσει μία από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές στη σύγχρονη ιστορία της Γουατεμάλας το 2018, σύμφωνα με το BBC.

Τότε περισσότεροι από 200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, καθώς πολλοί εγκλωβίστηκαν στις ταχύτατες πυροκλαστικές ροές που κατέβηκαν από τη χαράδρα Λας Λάχας, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά τους.