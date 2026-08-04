Ξύπνησε ο «γίγαντας» της Γουατεμάλας: Εκρήξεις, λάβα και τεράστια νέφη τέφρας από το ηφαίστειο Φουέγο – ΒΙΝΤΕΟ

Το ηφαίστειο Φουέγο στη Γουατεμάλα, ένα από τα πιο ενεργά του δυτικού ημισφαιρίου, εξερράγη τη Δευτέρα, εκτοξεύοντας λάβα και τεράστιες ποσότητες ηφαιστειακής τέφρας, οδηγώντας στην εκκένωση τουλάχιστον δύο χωριών και στην κήρυξη πορτοκαλί συναγερμού σε εθνικό επίπεδο. Πυροκλαστικές ροές συνέχισαν να κατεβαίνουν την Τρίτη, με τις Αρχές να συνιστούν σε κατοίκους και τουρίστες να αποφεύγουν τις επικίνδυνες ζώνες, υπενθυμίζοντας το φονικό ξέσπασμα του 2018.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: @volcaholic1/X
Φωτογραφία: @volcaholic1/X
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ηφαίστειο Φουέγο εξερράγη τη Δευτέρα στη Γουατεμάλα, εκτοξεύοντας λάβα και τεράστιες ποσότητες ηφαιστειακής τέφρας, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στην εκκένωση τουλάχιστον δύο χωριών στις πλαγιές του.\n- Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας Conred κήρυξε πορτοκαλί συναγερμό σε εθνικό επίπεδο, καλώντας τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μην πλησιάζουν τις επικίνδυνες ζώνες.\n- Το Φουέγο είχε προκαλέσει μία από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές στη σύγχρονη ιστορία της Γουατεμάλας το 2018, με περισσότερους από 200 νεκρούς.

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Το ηφαίστειο Φουέγο, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια του δυτικού ημισφαιρίου, εξερράγη τη Δευτέρα στη Γουατεμάλα, εκτοξεύοντας λάβα και τεράστιες ποσότητες ηφαιστειακής τέφρας, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στην εκκένωση τουλάχιστον δύο χωριών στις πλαγιές του.

Σύμφωνα με την κυβερνητική υπηρεσία που παρακολουθεί τη δραστηριότητα του ηφαιστείου, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης συνέχιζαν να κατεβαίνουν από τη νοτιοανατολική πλαγιά πυροκλαστικές ροές, δηλαδή εξαιρετικά επικίνδυνα ρεύματα υπέρθερμων αερίων, ηφαιστειακής τέφρας και θραυσμάτων πετρωμάτων.

Πορτοκαλί συναγερμός σε όλη τη χώρα

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας Conred κήρυξε πορτοκαλί συναγερμό σε εθνικό επίπεδο, το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς οι εκρήξεις ενδέχεται να προκαλέσουν νέες πυροκλαστικές ροές και μεγάλα νέφη τέφρας.

Παράλληλα, οι Αρχές συνέστησαν στους πολίτες να κρατήσουν κλειστά παράθυρα και πόρτες, ενώ τα σχολεία που βρίσκονται κοντά στο ηφαίστειο παρέμειναν κλειστά.

Προειδοποίηση και προς τους τουρίστες

Το ηφαίστειο Φουέγο βρίσκεται περίπου 16 χιλιόμετρα δυτικά της Αντίγκουα, μιας από τις δημοφιλέστερες τουριστικές πόλεις της Γουατεμάλας και Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, γνωστής για την αποικιακή αρχιτεκτονική της.

Τα τελευταία χρόνια το ηφαίστειο αποτελεί επίσης ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό για πεζοπόρους.

Η Conred κάλεσε τόσο τους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες να μην πλησιάζουν τις επικίνδυνες ζώνες, ιδιαίτερα στις πλαγιές του ηφαιστείου.

Το φονικό ξέσπασμα του 2018

Το Φουέγο είχε προκαλέσει μία από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές στη σύγχρονη ιστορία της Γουατεμάλας το 2018, σύμφωνα με το BBC.

Τότε περισσότεροι από 200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, καθώς πολλοί εγκλωβίστηκαν στις ταχύτατες πυροκλαστικές ροές που κατέβηκαν από τη χαράδρα Λας Λάχας, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά τους.

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