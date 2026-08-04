Κατάρ: Σε «πολύ προχωρημένο στάδιο» οι προσπάθειες για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν, κατηγορίες κατά του Ισραήλ για τη Γάζα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Οι προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν βρίσκονται σε «πολύ προχωρημένο στάδιο», δήλωσε την Τρίτη ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζίντ αλ Ανσάρι, προσθέτοντας ότι σχέδια μιας πιθανής συμφωνίας «κυκλοφορούν» ήδη μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντικρουόμενες δηλώσεις Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων για το εάν βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις, ο αλ Ανσάρι ανέφερε:

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι οι προσπάθειες συνεχίζονται με όλες τις πλευρές. Αυτή τη στιγμή επιδιώκουμε μια διπλωματική λύση», αναφέρει το CNN.

«Οι προσπάθειες συνεχίζονται»

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ τόνισε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «τρέχουσες προσπάθειες επί του πεδίου» για την επίλυση της κρίσης, οι οποίες έχουν φτάσει σε «πολύ προχωρημένο στάδιο».

«Εργαζόμαστε με όλες τις πλευρές για να προωθήσουμε αυτή την προσπάθεια. Μπορώ, λοιπόν, να επιβεβαιώσω ότι οι προσπάθειες συνεχίζονται αυτή τη στιγμή», δήλωσε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι χώρες της περιοχής «εργάζονται από κοινού» για την επίλυση της κρίσης, προσθέτοντας ότι το Κατάρ συντονίζεται «πολύ στενά» με το Ομάν, προκειμένου να διευκολύνει τις συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, καθώς και την ανταλλαγή ιδεών και σχεδίων συμφωνίας.

«Κυκλοφορούν προσχέδια πιθανής συμφωνίας»

«Προσχέδια ανταλλάσσονται πάντοτε. Μπορώ να σας πω ότι έχει ήδη συνταχθεί κείμενο για μια πιθανή συμφωνία και κυκλοφορεί μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών», δήλωσε ο αλ Ανσάρι.

Όπως ανέφερε, η άμεση προτεραιότητα των διαμεσολαβητών είναι να επιτευχθεί μια «βραχυπρόθεσμη λύση» που θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι «αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο όσον αφορά απευθείας συνομιλίες».

«Ελπίζουμε ότι, εάν οι συνομιλίες επαναληφθούν σύντομα, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς μια σημαντική συμφωνία που θα μας οδηγήσει ξανά σε μια κατάσταση ειρήνης στην περιοχή μας», κατέληξε.

Το Κατάρ κατηγορεί το Ισραήλ για καθυστέρηση του σχεδίου ειρήνης στη Γάζα

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ Ανσάρι, κατηγόρησε παράλληλα το Ισραήλ ότι καθυστερεί την εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι η εντατικοποίηση των ισραηλινών πληγμάτων τις τελευταίες ημέρες αποσκοπεί στην παρεμπόδιση της ειρηνευτικής διαδικασίας.

«Η εντατικοποίηση των ισραηλινών πληγμάτων τις τελευταίες ημέρες στη Γάζα δεν είναι τίποτε άλλο από άλλη μία προσπάθεια να εκτροχιαστεί η εφαρμογή του σχεδίου και να εμποδιστούν ειρηνικές λύσεις στη σύγκρουση», δήλωσε ο αλ Ανσάρι.