ΒΙΝΤΕΟ: Άνδρας έφυγε από σπα μπουσουλώντας για… να μην πληρώσει

Ένας άνδρας στην επαρχία Σουτζόου της Κίνας προσπάθησε να αποφύγει την πληρωμή του λογαριασμού σε σπα, φεύγοντας μπουσουλώντας από την επιχείρηση. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, με τον ιδιοκτήτη να καλεί την αστυνομία.

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Διεθνή Νέα

Κίνα - Άνδρας μπουσουλάει σε σπα για να μην πληρώσει
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας άνδρας στην Κίνα έφυγε από σπα μπουσουλώντας για να μην πληρώσει.
  • Ήταν «μπαταχτσής» και δεν ήθελε να πληρώσει τον λογαριασμό των 500 γουάν (περίπου 64 ευρώ) για τις «ακριβές θεραπείες» που επέλεξε.
  • Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, με τον ιδιοκτήτη να καλεί την αστυνομία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα σπαρταρτιστό περιστατικό διαδραματίστηκε στην επαρχία Σουτζόου της Κίνας, όταν ένας άνδρας έφυγε από ένα μαγαζί που προσέφερε υπηρεσίες σπα… μπουσουλώντας. Όχι γιατί «είχε λιώσει» από τις θεραπείες αλλά γιατί ήταν «μπαταχτσής» και δεν ήθελε να πληρώσει.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του σπα, ο άνδρας διανυκτέρευσε στην επιχείρηση, και επέλεξε «ακριβές θεραπείες».

Ο λογαριασμός  ήταν 500 γουάν, δηλαδή περίπου 64 ευρώ, όμως προτίμησε να φύγει παρά να πληρώσει.

Στην επιχείρηση ωστόσο υπήρχε κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε το περιστατικό, με τον ιδιοκτήτη του σπα να καλεί την αστυνομία για τα περαιτέρω.

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