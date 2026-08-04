ΒΙΝΤΕΟ: Άνδρας έφυγε από σπα μπουσουλώντας για… να μην πληρώσει

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Ένα σπαρταρτιστό περιστατικό διαδραματίστηκε στην επαρχία Σουτζόου της Κίνας, όταν ένας άνδρας έφυγε από ένα μαγαζί που προσέφερε υπηρεσίες σπα… μπουσουλώντας. Όχι γιατί «είχε λιώσει» από τις θεραπείες αλλά γιατί ήταν «μπαταχτσής» και δεν ήθελε να πληρώσει.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του σπα, ο άνδρας διανυκτέρευσε στην επιχείρηση, και επέλεξε «ακριβές θεραπείες».

Ο λογαριασμός ήταν 500 γουάν, δηλαδή περίπου 64 ευρώ, όμως προτίμησε να φύγει παρά να πληρώσει.

Man sneakily crawls out of spa to avoid paying pic.twitter.com/wmaUDXLeB8 — The Sun (@TheSun) August 3, 2026

Στην επιχείρηση ωστόσο υπήρχε κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε το περιστατικό, με τον ιδιοκτήτη του σπα να καλεί την αστυνομία για τα περαιτέρω.