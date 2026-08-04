«Λύγισε» ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης στην κηδεία του πατέρα του: «Tώρα δεν ανήκεις, πλέον, μόνο σε εμάς – Ανήκεις στην ιστορία»

Στην κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη στην Μητρόπολη Αθηνών, η συγκίνηση περίσσευε… Σύσσωμη η ΝΔ, στελέχη παλαιά αλλά και νέα «έκλιναν το γόνυ» στο τελευταίο αντίο στον πρώην υπουργό και ιστορικό στέλεχος της γαλάζιας παράταξης. Είναι ενδεικτικό άλλωστε πως ο εκλιπών λειτουργούσε πάντοτε συναινετικά, παρόντας λοιπόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που εκφώνησε επικήδειο, παρόντας και ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός.

Το φέρετρο με τη σορό έφτασε στη Μητρόπολη τυλιγμένο με την ελληνική σημαία, ενώ πλήθος πολιτών αποχαιρέτησε τον 93χρονο «νέστορα της πολιτικής».

«Λύγισε» ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης

Ο γιος του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, Μιλτιάδης «λύγισε» την ώρα που εκφώνησε επικήδειο λόγο τονίζοντας ότι ο πατέρας του ήταν αυστηρός και δίκαιος.

«Αγάπησες τη ζωή και τη δημιουργία. Όλοι έχουν να πουν έναν καλό λόγο για τη διαδρομή σου», ανέφερε, μεταξύ άλλων, και σημείωσε πως ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης έδειχνε τον δρόμο με τις συμβουλές του.

«Σε στεναχώρησε η απόφασή μου να αποχωρήσω από την πολιτική. Στο τέλος, όμως, με δικαίωσες. Μας έμαθες τι σημαίνει αξιοπρέπεια, τι σημαίνει καθήκον να ζεις με αρχές», πρόσθεσε.

«Σήμερα αποχαιρετούμε τον τελευταίο καραμανλικό που υπηρέτησε τον εθνάρχη από την ΕΡΕ μέχρι τέλους», τόνισε και συμπλήρωσε: «Ήξερες πολύ καλά την Ελλάδα από άκρη σε άκρη. Αγάπησες και αγαπήθηκες από τον απλό κόσμο. Ήθελες η Ελλάδα να προχωρά μπροστά χωρίς να άφηνε κανένα πίσω».

«Όταν ήρθε η στιγμή ήσουν εσύ που πέρασες τη σκυτάλη στη νέα γενιά. Δεν μέτρησες το πολιτικό κόστος. Πάλεψες για τη δημοκρατία κα φυλακίστηκες για αυτήν. Πίστευες στην Ευρώπη και δούλεψες για την ευρωπαϊκή μας πορεία. Ο πατέρας μας υπήρξε σπουδαίος κοινοβουλευτικός. Πάντα μου έλεγε η θέση του βουλευτή είναι στη Βουλή, όχι στα κανάλια», επεσήμανε για να υπογραμμίσει: «Στα μεγάλα θεσμικά θέματα αναζήτησε τη συναίνεση. Αυτή η ισορροπία χαρακτήρισε όλη την πολιτική του διαδρομή. Αν μας ρωτούσε κάποιος ποια ήταν η μεγαλύτερη παρακαταθήκη του θα απαντούσαμε ο τρόπος που υπηρέτησε τα αξιώματα».

Ο κ. Βαρβιτσιώτης μίλησε και για το συγγραφικό έργο του πατέρα του.

«Δεν ήθελες να αφήσεις πίσω σου απλά αναμνήσεις, ήθελες να αφήσεις κληρονομιά. Αγάπησες πολύ τη Λακωνία. Θέλησες να μας συνδέσεις με αυτόν τον ιστορικό και ευλογημένο τόπο», υπογράμμισε και κατέληξε: «Πατέρα, έζησες μια ζωή γεμάτη και έφυγες και έχοντας κερδίσει τον σεβασμό φίλων και αντιπάλων, την εκτίμηση όλων συνεργάστηκαν μαζί σου, την αγάπη της οικογένειας σου. Πατέρα, τώρα δεν ανήκεις, πλέον, μόνο σε εμάς. Ανήκεις στην ιστορία. Καλό σου ταξίδι. Σε ευχαριστούμε για όλα».