Δολοφονία ψυχολόγου στο Ναύπλιο: Προθεσμία για την Πέμπτη έλαβαν οι δύο Ινδοί κατηγορούμενοι – ΒΙΝΤΕΟ

Οι δικαστικές Αρχές Ναυπλίου έδωσαν προθεσμία έως την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026 στους δύο Ινδούς κατηγορούμενους, ηλικίας 20 και 24 ετών, προκειμένου να απολογηθούν για τη δολοφονία 59χρονου ψυχολόγου. Η αναβολή δόθηκε κατόπιν αιτήματος της υπεράσπισης για μελέτη της δικογραφίας, ενώ οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ληστεία και οπλοκατοχή.

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Προθεσμία έλαβαν οι κατηγορούμενοι
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προθεσμία για την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026, έλαβαν από τις δικαστικές Aρχές Ναυπλίου οι δύο Ινδοί κατηγορούμενοι, ηλικίας 20 και 24 ετών, προκειμένου να απολογηθούν για τη στυγερή δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου.
  • Η διαδικασία πήρε αναβολή καθώς η υπεράσπιση ζήτησε και έλαβε τον απαραίτητο χρόνο, για να μελετήσει τη δικογραφία και να προετοιμάσει τις απολογίες.
  • Οι δύο αλλοδαποί, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην Αττική, αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ληστεία και οπλοκατοχή.

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Προθεσμία για την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026, έλαβαν από τις δικαστικές Aρχές Ναυπλίου οι δύο Ινδοί κατηγορούμενοι, ηλικίας 20 και 24 ετών, προκειμένου να απολογηθούν για τη στυγερή δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου.

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Σύμφωνα με τις δηλώσεις του δικηγόρου ενός εκ των κατηγορουμένων, Παναγιώτη Μπέσκα, η διαδικασία πήρε αναβολή καθώς η υπεράσπιση ζήτησε και έλαβε τον απαραίτητο χρόνο, για να μελετήσει τη δικογραφία και να προετοιμάσει τις απολογίες.

Οι δύο αλλοδαποί, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην Αττική, αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ληστεία και οπλοκατοχή.

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