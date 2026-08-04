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Ναύπλιο: Στα δικαστήρια οι δύο Ινδοί που ομολόγησαν τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου – Δείτε βίντεο

Δύο αλλοδαποί ινδικής καταγωγής, ηλικίας 20 και 24 ετών, οδηγήθηκαν στα δικαστήρια Ναυπλίου, αφού ομολόγησαν τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου στα Ίρια Αργολίδας, με κίνητρο τη ληστεία. Το έγκλημα εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, το οποίο εντόπισε και συνέλαβε τους δράστες στην Αττική, οδηγώντας στην αποκάλυψη της θαμμένης σορού του θύματος.

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Κοινωνία

δολοφονία ψυχολόγου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στα δικαστήρια Ναυπλίου οδηγήθηκαν οι δύο Ινδοί κατηγορούμενοι, 20 και 24 ετών, οι οποίοι ομολόγησαν τη στυγερή δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου στα Ίρια Αργολίδας.
  • Το έγκλημα τελέστηκε με πρωτοφανή αγριότητα στις 24 Ιουλίου, όταν οι δράστες του κατάφεραν χτυπήματα και τον τραυμάτισαν θανάσιμα με μαχαίρι, με σκοπό τη ληστεία.
  • Η σορός του θύματος εντοπίστηκε στις 2 Αυγούστου, στο σημείο που υπέδειξαν οι δράστες μετά την ομολογία τους. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί βαρύτατη δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

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Στα δικαστήρια Ναυπλίου, οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης 4 Αυγούστου, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, οι δύο αλλοδαποί κατηγορούμενοι ινδικής καταγωγής, ηλικίας 20 και 24 ετών, οι οποίοι ομολόγησαν τη στυγερή δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου, στα Ίρια Αργολίδας.

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δολοφονία ψυχολόγος

Το άγριο έγκλημα, που είχε σοκάρει την τοπική κοινωνία, εξιχνιάστηκε έπειτα από συντονισμένες έρευνες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, οι οποίες οδήγησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο νεαρών στην Αττική.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, το χρονικό της τραγωδίας ξεκίνησε στις 24 Ιουλίου, όταν οι δύο δράστες επιβιβάστηκαν στο όχημα του 59χρονου και κατευθύνθηκαν σε μια ερημική, αγροτική τοποθεσία στα Ίρια.

Δείτε το σχετικό βίντεο: 

Εκεί, με πρωτοφανή αγριότητα, του κατάφεραν χτυπήματα στο κεφάλι και τον τραυμάτισαν θανάσιμα με μαχαίρι, με σκοπό να τον ληστέψουν. Αφού του αφαίρεσαν χρήματα, το κινητό του τηλέφωνο και το αυτοκίνητο, έθαψαν το άψυχο σώμα του κάτω από δέντρα για να καλύψουν τα ίχνη τους.

Η εξαφάνιση του άτυχου ψυχολόγου, δηλώθηκε από συγγενικό του πρόσωπο την επόμενη ημέρα, όμως η μακάβρια αποκάλυψη έγινε στις 2 Αυγούστου, όταν η σορός του εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη, στο σημείο που υπέδειξαν οι ίδιοι οι δράστες, μετά την ομολογία τους.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων, έχει σχηματιστεί βαρύτατη δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, και πλέον καλούνται να αντιμετωπίσουν τον Ανακριτή Ναυπλίου για να λάβουν προθεσμία, προκειμένου να απολογηθούν.

Πηγή: Αργολικές Ειδήσεις

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