Ναύπλιο: Στα δικαστήρια οι δύο Ινδοί που ομολόγησαν τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου – Δείτε βίντεο

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Στα δικαστήρια Ναυπλίου, οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης 4 Αυγούστου, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, οι δύο αλλοδαποί κατηγορούμενοι ινδικής καταγωγής, ηλικίας 20 και 24 ετών, οι οποίοι ομολόγησαν τη στυγερή δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου, στα Ίρια Αργολίδας.

Το άγριο έγκλημα, που είχε σοκάρει την τοπική κοινωνία, εξιχνιάστηκε έπειτα από συντονισμένες έρευνες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, οι οποίες οδήγησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο νεαρών στην Αττική.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, το χρονικό της τραγωδίας ξεκίνησε στις 24 Ιουλίου, όταν οι δύο δράστες επιβιβάστηκαν στο όχημα του 59χρονου και κατευθύνθηκαν σε μια ερημική, αγροτική τοποθεσία στα Ίρια.

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Εκεί, με πρωτοφανή αγριότητα, του κατάφεραν χτυπήματα στο κεφάλι και τον τραυμάτισαν θανάσιμα με μαχαίρι, με σκοπό να τον ληστέψουν. Αφού του αφαίρεσαν χρήματα, το κινητό του τηλέφωνο και το αυτοκίνητο, έθαψαν το άψυχο σώμα του κάτω από δέντρα για να καλύψουν τα ίχνη τους.

Η εξαφάνιση του άτυχου ψυχολόγου, δηλώθηκε από συγγενικό του πρόσωπο την επόμενη ημέρα, όμως η μακάβρια αποκάλυψη έγινε στις 2 Αυγούστου, όταν η σορός του εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη, στο σημείο που υπέδειξαν οι ίδιοι οι δράστες, μετά την ομολογία τους.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων, έχει σχηματιστεί βαρύτατη δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, και πλέον καλούνται να αντιμετωπίσουν τον Ανακριτή Ναυπλίου για να λάβουν προθεσμία, προκειμένου να απολογηθούν.

Πηγή: Αργολικές Ειδήσεις