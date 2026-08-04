Σκόπελος: Κύκλωμα λαθρεμπορίας προστατευόμενων κοραλλιών αποκάλυψε η ΑΑΔΕ – Στις 800.000 ευρώ εκτιμάται η αξία του φορτίου

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Οι έρευνες της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔ ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ οδήγησαν στον εντοπισμό ενός σκάφους αναψυχής στα ανοιχτά της Σκοπέλου, που χρησιμοποιείτο ως πλωτή βάση παράνομης αλιείας προστατευόμενων κοραλλιών, με εκτιμώμενη αξία φορτίου 800.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση αποκαλύφθηκε όχι από τυχαίο έλεγχο στη θάλασσα, αλλά μέσω ελέγχων με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου (risk analysis) σε συγκεκριμένη εταιρεία μεταφορών από τη ΔΕΟΣ.

Τα συστήματα αξιολόγησης κινδύνου, τα οποία εφαρμόζονται συστηματικά πλέον από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, εντόπισαν ύποπτες παραδόσεις φορτίων οι οποίες συνοδεύονταν από δηλώσεις εμπορευμάτων με ασαφείς περιγραφές.

Οι κινήσεις της εταιρείας κίνησαν την προσοχή των ελεγκτών της ΑΑΔΕ και τους οδήγησε σε συγκεκριμένο σκάφος στα ανοιχτά της Σκοπέλου, το οποίο είχε μισθωθεί σε Ιταλούς για σκοπούς αναψυχής, αλλά συνδεόταν με συχνές και επαναλαμβανόμενες αποστολές μέσω της μεταφορικής, προς λιμάνια της Ιταλίας κυρίως.

Τι βρήκαν οι ελεγκτές

Κατά τον στοχευμένο έλεγχο που ακολούθησε, στο σκάφος εντοπίστηκαν ποσότητες κοραλλιών που εμπίπτουν σε καθεστώς προστασίας, στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000 και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τον θαλάσσιο χώρο.

Τα ευρήματα περιλάμβαναν καταδυτικό εξοπλισμό καταδύσεων, εργαλεία αποκοπής και αυτοσχέδιες αποθήκες φύλαξης των κοραλλιών, στοιχεία που καταδεικνύουν οργανωμένη και επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα.

Η συνολική αξία του φορτίου, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ανέρχεται σε περίπου 800.000 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς τιμές για το κόκκινο κοράλλι και συναφή είδη που χρησιμοποιούνται σε κοσμήματα και διακοσμητικά αντικείμενα υψηλής αξίας.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τυχόν άλλων συνεργατών της σπείρας στη χώρα μας ενώ, σε συνεργασία με τις ιταλικές Αρχές, αναζητείται ο παραλήπτης του παράνομου φορτίου, χωρίς να αποκλείεται να πρόκειται για διεθνές κύκλωμα που δραστηριοποιείται και σε άλλες χώρες.