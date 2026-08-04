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e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 7 Αυγούστου

Έως τις 7 Αυγούστου, συνολικά 192.717 πολίτες θα λάβουν 140.944.067,3 ευρώ από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, καλύπτοντας διάφορες παροχές και επιδόματα.

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Επιμέλεια:
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Oικονομία

ΑΤΜ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το «χρώμα του χρήματος» θα συνεχίσουν να βλέπουν έως τις 7 Αυγούστου συνολικά 192.717 πολίτες από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, στους οποίους θα καταβληθούν συνολικά 140.944.067,3 ευρώ.
  • Αναλυτικά, ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει από τις 3 έως τις 6 Αυγούστου εξωιδρυματικά επιδόματα ΤΑΥΤΕΚΩ, παροχές, εφάπαξ και το δωρόσημο β΄ εξαμήνου 2026 σε δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους.
  • Από την ΔΥΠΑ θα καταβληθούν 23.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας, 12.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 19.000.000 ευρώ για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης σε χιλιάδες δικαιούχους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το « χρώμα του χρήματος» θα συνεχίσουν να βλέπουν έως τις 7 Αυγούστου συνολικά 192.717 πολίτες από τον  e-ΕΦΚΑ και τη  ΔΥΠΑ στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Στους παραπάνω θα καταβληθούν συνολικά 140.944.067,3 ευρώ.

Αναλυτικά, ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει:

  • αύριο, 3 Αυγούστου 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα ΤΑΥΤΕΚΩ μηνός Αυγούστου 2026.
  • στις 5 Αυγούστου  14.169.339,03 ευρώ σε 27.267 δικαιούχους για παροχές.
  • από αύριο, 3 έως και τις 7 Αυγούστου 15.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • στις 6 Αυγούστου  57.476.728,27 ευρώ σε 91.450 δικαιούχους για το δωρόσημο β΄εξαμήνου 2026.

Από την ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 23.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 38.000 δικαιούχους
  • 12.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 17.000 μητέρες.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
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