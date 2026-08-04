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«Υγρή» καταδίωξη στην Ισπανία: Αστυνομικοί βούτηξαν στη θάλασσα με τα ρούχα για να συλλάβουν κλέφτη – BINTEO

Μια άκρως επεισοδιακή αστυνομική καταδίωξη έλαβε χώρα στην παραλία La Cortina της Καρθαγένης στην Ισπανία, όταν αστυνομικοί βούτηξαν στη θάλασσα με τις στολές τους για να συλλάβουν έναν κλέφτη κινητού τηλεφώνου. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, με τους λουόμενους να ξεσπούν σε χειροκροτήματα για την ενέργεια των ένστολων.

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Διεθνή Νέα

αστυνομική καταδίωξη μέσα στο νερό - Ισπανία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άκρως επεισοδιακή και «υγρή» ήταν μια αστυνομική καταδίωξη που έγινε στην πολυσύχναστη παραλία La Cortina στην Καρθαγένη της Ισπανίας.
  • Ένστολοι της Εθνικής Αστυνομίας βούτηξαν με τα ρούχα στο νερό προκειμένου να συλλάβουν έναν κλέφτη που προσπάθησε να διαφύγει μετά την κλοπή κινητού τηλεφώνου.
  • Παρά τη σθεναρή αντίσταση του δράστη, οι ένστολοι κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να του φορέσουν χειροπέδες, με τους λουόμενους να ξεσπούν σε χειροκροτήματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Άκρως επεισοδιακή και… «υγρή» ήταν μια αστυνομική καταδίωξη που έγινε το περασμένο Σάββατο (1/8) στην πολυσύχναστη παραλία La Cortina στην Καρθαγένη της Ισπανίας.

Ένστολοι της Εθνική Αστυνομίας, βούτηξαν με τα ρούχα της στολής τους στο νερό προκειμένου να συλλάβουν έναν κλέφτη.

Η καταδίωξη μέσα στο νερό

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας κολυμβητής κατήγγειλε την κλοπή του κινητού του τηλεφώνου. Αστυνομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή έλαβαν ειδοποίηση και έσπευσαν στο σημείο.

Ο δράστης στην προσπάθειά του να διαφύγει, μπήκε στη θάλασσα και άρχισε να κολυμπάει προκειμένου να ξεφύγει αλλά δεν υπολόγισε ότι οι αστυνομικοί θα βούταγαν με τα ρούχα στο νερό.

Παρά τη σθεναρή αντίσταση που πρόβαλε ο δράστης μέσα στη θάλασσα, οι ένστολοι κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να του φορέσουν χειροπέδες.

Ξέσπασαν σε χειροκροτήματα οι λουόμενοι

Η καταδίωξη διαδραματίστηκε μπροστά στα έκπληκτα μάτια εκατοντάδων λουόμενων οι οποίοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα μόλις οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη.

Η ανάρτηση στον λογαριασμό της Αστυνομίας

Το βίντεο από την «υγρή» καταδίωξη ανέβηκε στον λογαριασμό της Αστυνομίας με τους ένστολους να αναφέρουν: «πίσω από κάθε στολή υπάρχουν άνθρωποι που, όταν η κατάσταση το απαιτεί, δρουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Πολλές από αυτές τις παρεμβάσεις διαρκούν μόλις λίγα δευτερόλεπτα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά αντικατοπτρίζουν τη δουλειά που γίνεται καθημερινά.

Μια αναγνώριση για όλους τους επαγγελματίες που διασφαλίζουν την ασφάλεια των άλλων»

 

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