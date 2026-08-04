«Υγρή» καταδίωξη στην Ισπανία: Αστυνομικοί βούτηξαν στη θάλασσα με τα ρούχα για να συλλάβουν κλέφτη – BINTEO

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Άκρως επεισοδιακή και… «υγρή» ήταν μια αστυνομική καταδίωξη που έγινε το περασμένο Σάββατο (1/8) στην πολυσύχναστη παραλία La Cortina στην Καρθαγένη της Ισπανίας.

Ένστολοι της Εθνική Αστυνομίας, βούτηξαν με τα ρούχα της στολής τους στο νερό προκειμένου να συλλάβουν έναν κλέφτη.

Η καταδίωξη μέσα στο νερό

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας κολυμβητής κατήγγειλε την κλοπή του κινητού του τηλεφώνου. Αστυνομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή έλαβαν ειδοποίηση και έσπευσαν στο σημείο.

Ο δράστης στην προσπάθειά του να διαφύγει, μπήκε στη θάλασσα και άρχισε να κολυμπάει προκειμένου να ξεφύγει αλλά δεν υπολόγισε ότι οι αστυνομικοί θα βούταγαν με τα ρούχα στο νερό.

Παρά τη σθεναρή αντίσταση που πρόβαλε ο δράστης μέσα στη θάλασσα, οι ένστολοι κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να του φορέσουν χειροπέδες.

Ξέσπασαν σε χειροκροτήματα οι λουόμενοι

Η καταδίωξη διαδραματίστηκε μπροστά στα έκπληκτα μάτια εκατοντάδων λουόμενων οι οποίοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα μόλις οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη.

Η ανάρτηση στον λογαριασμό της Αστυνομίας

Το βίντεο από την «υγρή» καταδίωξη ανέβηκε στον λογαριασμό της Αστυνομίας με τους ένστολους να αναφέρουν: «πίσω από κάθε στολή υπάρχουν άνθρωποι που, όταν η κατάσταση το απαιτεί, δρουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Πολλές από αυτές τις παρεμβάσεις διαρκούν μόλις λίγα δευτερόλεπτα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά αντικατοπτρίζουν τη δουλειά που γίνεται καθημερινά.

Μια αναγνώριση για όλους τους επαγγελματίες που διασφαλίζουν την ασφάλεια των άλλων»