Νάνσυ Παραδεισανού για Ελένη Πέτα: «Ντράπηκα για λογαριασμό της με αυτά που έγραψε»

Πριν από λίγες ημέρες η Νάνσυ Παραδεισανού αντιπαρατέθηκε δημόσια με την Ελένη Πέτα, στα σχόλια ανάρτησής της στο Instagram. Η δημοσιογράφος τοποθετήθηκε για τα όσα έγιναν, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο κανάλι της στο Youtube.

Συγκεκριμένα, στη διάρκεια του νέου βίντεό της, η Νάνσυ Παραδεισανού ανέφερε πως: «Απάντησα προχθές στην Ελένη Πέτα, που ντράπηκα για λογαριασμό της με αυτά που έγραψε σε μια γυναίκα, πολύ νεότερή της».

Ακόμα, η δημοσιογράφος είπε ότι: «Που δεν κατάλαβε τίποτα. Θα μου πεις αν καταλάβαινε θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Ντράπηκα. Και το μετάνιωσα που της απάντησα, γιατί έγινε και θέμα στα site μετά. Ντράπηκα, πραγματικά ντράπηκα».

Το σχόλιο της Ελένης Πέτα και η δημόσια διαφωνία

Υπενθυμίζεται η Νάνσυ Παραδεισανού είχε δημοσιεύσει στο Instagram, διάφορα στιγμιότυπα από τη συνέντευξη που έκανε στον Τάσο Ιορδανίδη, με την μορφή των αναρτήσεων. Κάτω από ένα από τα post της, η Ελένη Πέτα έγραψε: «Ευγενέστατος ο άνθρωπος!! Θα είχα φύγει με τόση επιμονή! Τι σόι συνεντεύξεις είναι αυτές παιδιά; Δημοσιογραφία λέγεται αυτό τώρα; Ντροπή! Τόσο προσβλητικό για έναν τόσο χαρισματικό ηθοποιό!!».

Η δημοσιογράφος βλέποντας το σχόλιο της τραγουδίστριας, απάντησε: «Κυρία Πέτα, μεγάλη μου τιμή ν’ ασχολείστε μαζί μου. Εάν σας καλέσω κάποια στιγμή και δεν σας αρέσουν οι ερωτήσεις μου, είστε ελεύθερη ν’ αποχωρήσετε. Για να με επιλέγουν 23 χρόνια τόσοι άνθρωποι, κάτι θα ξέρουν που εσείς αγνοείτε. Φιλιά, καλό καλοκαίρι».

Η διαφωνία συνεχίστηκε στα σχόλια της ανάρτησης:

Ελένη Πέτα: «Αγαπητή Νάνση ποτέ δεν ασχολήθηκα μαζί σας! Συμπτωματικά είδα το βίντεο με τον αξιόλογο συνομιλητή σας και σαν ελεύθερος πολίτης σχολίασα κάτι που με έκανε έξω φρενών! Εσείς λοιπόν που δημοσιογραφείτε τόοοσα χρόνια δεν καταλάβατε πόσο προσβλητική υπήρξατε απέναντι στον κύριο Ιορδανίδη; Αυτό λοιπόν είναι για μένα το τρομακτικό! Εσείς συνεχίστε το έργο σας δεν σας εμποδίζει κανείς! Και προς θεού σε καμία περίπτωση η γνώμη μιας τυχάρπαστης τραγουδίστριας!! Καλό καλοκαίρι!».

Νάνσυ Παραδεισανού: «Άμα ξεκινάμε για ελευθερίες πολιτών κλπ, τελείωσαν τα επιχειρήματα. Δεν μπορούμε ν’ αρέσουμε σε όλους, το ξέρετε κι εσείς. Καλή καρδιά και ήρεμο καλοκαίρι θα ευχηθώ, σίγουρα δεν είμαι εγώ το πρόβλημα σας».

Ελένη Πέτα: «Είμαι σίγουρη, πως καταλάβατε πολύ καλά πού ξεφύγατε..! Αφού κάνετε 23 χρόνια αυτή τη δουλειά! Καλό καλοκαίρι λοιπόν με έμπνευση και πάνω απο όλα υγεία!».

Νάνσυ Παραδεισανού: «Καλά που δεν ασχοληθήκατε μαζί μου που και ν’ ασχολιόσασταν. Όσο κι αν θίγει τον εγωισμό σας, δεν έχω κάνει κανένα λάθος και αν είχα κάνει, θα το είχα αφαιρέσει στο μοντάζ».

Ελένη Πέτα: «Αχ Νάνσυ μου είδες που άλλα λέω άλλα καταλαβαίνεις; Είπα πως δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με σένα δεν σε ακολουθώ, απλά μου ήρθε η συνέντευξη! Σαφώς και τώρα ασχολήθηκα και πολύ κακώς εννοείται! Εν αντιθέσει με σένα δεν έχω τέτοια θέματα εγωισμού! Παραδέχομαι το λάθος μου!».