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Φωτιά στο Ρέθυμνο: Απολογείται σήμερα ο υπεύθυνος συντήρησης δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ

Ο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ απολογείται σήμερα ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου, αντιμετωπίζοντας δύο κακουργήματα για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Κρύα Βρύση, η οποία κόστισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες. Ο 52χρονος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ένας 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του το Σάββατο.

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Φωτιά, Ρέθυμνο, Ασώματος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Απολογείται σήμερα ο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.
  • Κατηγορείται για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, που κόστισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες, ενώ μέσω του δικηγόρου του αρνείται τις κατηγορίες.
  • Ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ αφέθηκε ελεύθερος με όρους μετά την απολογία του το Σάββατο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Απολογείται σήμερα ο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα, για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Κρύα Βρύση, στο Ρέθυμνο.

Ο 52χρονος, υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ που αναζητούνταν, παρουσιάστηκε αυτοβούλως χθες το πρωί ενώπιον του ανακριτή, όπως είχε μεταδώσει η ΕΡΤ.

Κατηγορείται για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διά παραλείψεως παρ’ υπόχρεω, σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, που κόστισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες.

Ζήτησε και έλαβε 24ωρη προθεσμία για να απολογηθεί στις 10 σήμερα το πρωί στον ανακριτή Ρεθύμνου, προκειμένου να καθοριστεί η ποινική του μεταχείριση.

Ο ίδιος μέσω του δικηγόρου του, Δημήτρη Ανδριόπουλου δήλωσε, ότι αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Ελεύθερος με όρους ο υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ

Υπενθυμίζεται, ότι ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ, μετά την απολογία του στον ανακριτή το Σάββατο, αφέθηκε ελεύθερος με τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της παρουσίας μια φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα.

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