Σύμη: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του τελευταίου αγνοούμενου του ιστιοπλοϊκού

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε εξέλιξη παραμένουν και σήμερα Τρίτη (4/8) οι έρευνες του Λιμενικού Σώματος στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σύμης, για τον εντοπισμό του όγδοου Γερμανού τουρίστα που επέβαινε σε ιστιοπλοϊκού σκάφος και ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται.

Πληροφορίες που μεταδόθηκαν χθες Δευτέρα (3/8) περί εντοπισμού του 8ου αγνοουμένου δεν είχαν βάση και έτσι οι έρευνες συνεχίζονται κανονικά.

Στην επιχείρηση συμμετέχει πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο πραγματοποιεί έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Το χρονικό

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής (2/8), όταν οι οκτώ επιβαίνοντες, τέσσερις άνδρες και τέσσερις γυναίκες, που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό σκάφος ανοιχτά της Σύμης, βρέθηκαν στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, όλοι είχαν πέσει για κολύμπι και το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα με αποτέλεσμα οι τουρίστες να μην μπορούν να το προσεγγίσουν.

Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος.

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκαν σταδιακά οι επτά από τους οκτώ επιβαίνοντες, οι οποίοι διασώθηκαν σώοι. Οι δύο από αυτούς κατάφεραν να κολυμπήσουν από μόνοι τους και να φθάσουν στον όρμο Πανορμίτη.