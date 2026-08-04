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Χανιά: Τραγικός επίλογος για την 75χρονη αγνοούμενη – Εντοπίστηκε νεκρή σε χωράφι

Η 75χρονη Αιμιλία Γεωργαλάκη, η οποία αγνοούνταν από τις 25 Ιουλίου, εντοπίστηκε νεκρή το βράδυ της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2026, σε αγροτική έκταση στα Νεροκούρου Χανίων. Η ηλικιωμένη έπασχε από προχωρημένη άνοια, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου της.

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Η άτυχη 75χρονη
Πηγή: Zarpa News
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η τραγική κατάληξη στην υπόθεση εξαφάνισης της 75χρονης Αιμιλίας Γεωργαλάκη επιβεβαιώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (3/8/2026), καθώς η ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή στα Νεροκούρου Χανίων.
  • Η γυναίκα αγνοούνταν από τις 25 Ιουλίου και έπασχε από άνοια προχωρημένου σταδίου, γεγονός που είχε εντείνει την ανησυχία των οικείων της.
  • Για τον εντοπισμό της είχαν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες έρευνες από Αρχές και εθελοντικές ομάδες, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου.

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Η τραγική κατάληξη στην υπόθεση εξαφάνισης της 75χρονης Αιμιλίας Γεωργαλάκη επιβεβαιώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (3/8/2026), όταν η ηλικιωμένη, εντοπίστηκε νεκρή, σε αγροτική έκταση, στην περιοχή των Νεροκούρου Χανίων.

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Η γυναίκα αγνοούνταν από τις 25 Ιουλίου, όταν είχε αποχωρήσει από την οικία της στη Νέα Χώρα με προορισμό τον Ιερό Ναό της Αγίας Αικατερίνης. Έκτοτε, οι αστυνομικές Αρχές, εθελοντικές ομάδες και συγγενείς, πραγματοποιούσαν εκτεταμένες έρευνες, για τον εντοπισμό της.

Πολυήμερες έρευνες χωρίς αποτέλεσμα

Στις προσπάθειες αναζήτησης συμμετείχε και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, αξιοποιώντας ακόμη και μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), το οποίο κάλυψε τις περιοχές όπου η 75χρονη, είχε εμφανιστεί για τελευταία φορά.

Η Αιμιλία Γεωργαλάκη έπασχε από άνοια προχωρημένου σταδίου, γεγονός που είχε εντείνει την ανησυχία των οικείων της. Η οικογένειά της είχε απευθύνει δημόσια έκκληση προς τους πολίτες, για οποιαδήποτε πληροφορία, θα μπορούσε να συμβάλει στον εντοπισμό της.

Η σορός εντοπίστηκε σε χωράφι στα Νεροκούρου

Το βράδυ της Δευτέρας (3/8/2026), περαστικός εντόπισε τη σορό της 75χρονης σε χωράφι, στην περιοχή των Νεροκούρου και ειδοποίησε άμεσα τις αρμόδιες Αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης. Στο σημείο έσπευσαν ιατροδικαστής και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, για την προβλεπόμενη αυτοψία και την καταγραφή των ευρημάτων, όπως προβλέπεται σε ανάλογες περιπτώσεις.

Οι αρμόδιες Αρχές, διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου, ενώ τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια της τραγικής κατάληξης της υπόθεσης.

Πηγή: Zarpa News

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