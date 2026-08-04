Αρτοποιός: Σε 3 επιχειρησιακούς άξονες η μάχη με τις φλόγες – Θερμοκρασιακή αναστροφή πάνω από την φωτιά

Μάχη σε τρία σημεία δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που εξαπλώθηκε από τη Βοιωτία στη δυτική Αττική.

Ο πρώτος επιχειρησιακός άξονας αφορά τη βορειοανατολική πλευρά της πυρκαγιάς, στις περιοχές Κρύο Πηγάδι, Άγιος Νεκτάριος και Αγία Παρασκευή, προς τα Βίλια. Ο δεύτερος, που αποτελεί και το πιο ενεργό μέτωπο, αφορά την περιοχή της Ψάθας, τη Λούμπα και τη Ζάχου. Ο τρίτος άξονας καλύπτει τη νοτιοανατολική πλευρά προς Κανδήλι και Αγία Σκέπη, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννη Αρτοποιού, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις».

Σύμφωνα με τον κ. Αρτοποιό, τις πρωινές ώρες στην περιοχή της πυρκαγιάς παρατηρείται το φαινόμενο της θερμοκρασιακής αναστροφής, με ένα πέπλο ομίχλης να καλύπτει την περιοχή, καθώς τα θερμότερα στρώματα αέρα εγκλωβίζουν την ομίχλη πάνω από το μέτωπο.

Ο ίδιος σημείωσε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Υπενθύμισε ότι κατά τις πρώτες ημέρες της επιχείρησης οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν είχαν στη διάθεσή τους εναέρια μέσα για περισσότερες από 30 συνεχόμενες ώρες, γεγονός που δημιούργησε σημαντικές δυσκολίες στην κατάσβεση, καθώς επιχειρούσαν μόνο επίγειες δυνάμεις.

Οι στοχευμένες ρίψεις των εναέριων μέσων, κυρίως των ελικοπτέρων, επικεντρώνονται στο πιο ενεργό μέτωπο, νότια της Ψάθας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 εναέρια μέσα, με στόχο τις κορυφογραμμές της περιοχής της Λούμπας.

Ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος επισήμανε ότι η εικόνα της πυρκαγιάς μεταβάλλεται συνεχώς και ότι το κρίσιμο χρονικό διάστημα είναι μετά τη 1:30 το μεσημέρι, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία και μειώνεται σημαντικά η σχετική υγρασία, δημιουργώντας ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες που ευνοούν τις αναζωπυρώσεις.

Υπενθύμισε ότι και την προηγούμενη ημέρα, ενώ έως το μεσημέρι η κατάσταση ήταν σχετικά ισορροπημένη, μετά τη 1:30 σημειώθηκε γενικευμένη αναζωπύρωση με ενεργά μέτωπα στον Άγιο Νεκτάριο, στο Κανδήλι και στην Ψάθα.

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν 526 πυροσβέστες, 29 ομάδες δασοκομάντος, 141 πυροσβεστικά οχήματα, περισσότερα από 30 εναέρια μέσα, καθώς και δυνάμεις του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, που συμβάλλουν στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών και δασικών δρόμων.

Παράλληλα, συνδράμουν υδροφόρες, προσωπικό και χωματουργικά μηχανήματα από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή των εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας.