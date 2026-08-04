Απρόσμενη επίσκεψη στα Τρίκαλα: Αλεπού περιπλανιέται στο κέντρο της πόλης

Μια έκπληξη περίμενε το βράδυ της Δευτέρας (3/8/2026), τους κατοίκους και τους περαστικούς στο κέντρο των Τρικάλων, όταν μια αλεπού εμφανίστηκε στην οδό Ιακωβάκη, σε μικρή απόσταση από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της πόλης.

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το trikalavoice.gr, το ζώο έδειχνε ήρεμο και κινήθηκε για λίγα λεπτά στην περιοχή του ποταμού, προτού απομακρυνθεί διακριτικά στα γύρω στενά, χωρίς να έρθει σε επαφή με πολίτες.

Η παρουσία αλεπούδων μέσα στις πόλεις, δεν αποτελεί πλέον σπάνιο περιστατικό. Τα τελευταία χρόνια καταγράφονται ολοένα και περισσότερες εμφανίσεις τους, σε αστικές περιοχές, καθώς αναζητούν τροφή ή ακολουθούν διαδρομές, που τις οδηγούν από τις παρυφές των πόλεων προς το κέντρο.

Οι ειδικοί συνιστούν στους πολίτες, σε περίπτωση που συναντήσουν άγριο ζώο, να παραμένουν ψύχραιμοι, να αποφεύγουν να το πλησιάσουν ή να το ταΐσουν και να του αφήνουν τον απαραίτητο χώρο, ώστε να απομακρυνθεί με ασφάλεια.