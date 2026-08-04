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Απρόσμενη επίσκεψη στα Τρίκαλα: Αλεπού περιπλανιέται στο κέντρο της πόλης

Μια αλεπού εμφανίστηκε το βράδυ της Δευτέρας 3/8/2026 στην οδό Ιακωβάκη, στο κέντρο των Τρικάλων, κινούμενη ήρεμα στην περιοχή του ποταμού πριν απομακρυνθεί στα γύρω στενά. Η παρουσία αλεπούδων σε αστικές περιοχές δεν είναι πλέον σπάνια, καθώς αναζητούν τροφή ή ακολουθούν διαδρομές που τις οδηγούν προς το κέντρο. Οι ειδικοί συνιστούν ψυχραιμία, αποφυγή προσέγγισης ή ταΐσματος και παροχή χώρου για ασφαλή απομάκρυνση σε περίπτωση συνάντησης άγριου ζώου.

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Η αλεπού στο κέντρο της πόλης
Πηγή: Trikalavoice
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αλεπού εμφανίστηκε το βράδυ της Δευτέρας (3/8/2026) στο κέντρο των Τρικάλων, στην οδό Ιακωβάκη, προκαλώντας την έκπληξη κατοίκων και περαστικών.
  • Το ζώο έδειχνε ήρεμο και απομακρύνθηκε διακριτικά, ενώ η παρουσία αλεπούδων μέσα στις πόλεις δεν αποτελεί πλέον σπάνιο περιστατικό, καθώς αναζητούν τροφή.
  • Οι ειδικοί συνιστούν ψυχραιμία στους πολίτες σε περίπτωση συνάντησης με άγριο ζώο, καθώς και αποφυγή προσέγγισης ή ταΐσματος, αφήνοντας του χώρο να απομακρυνθεί με ασφάλεια.

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Μια έκπληξη περίμενε το βράδυ της Δευτέρας (3/8/2026), τους κατοίκους και τους περαστικούς στο κέντρο των Τρικάλων, όταν μια αλεπού εμφανίστηκε στην οδό Ιακωβάκη, σε μικρή απόσταση από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της πόλης.

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Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το trikalavoice.gr, το ζώο έδειχνε ήρεμο και κινήθηκε για λίγα λεπτά στην περιοχή του ποταμού, προτού απομακρυνθεί διακριτικά στα γύρω στενά, χωρίς να έρθει σε επαφή με πολίτες.

Η παρουσία αλεπούδων μέσα στις πόλεις, δεν αποτελεί πλέον σπάνιο περιστατικό. Τα τελευταία χρόνια καταγράφονται ολοένα και περισσότερες εμφανίσεις τους, σε αστικές περιοχές, καθώς αναζητούν τροφή ή ακολουθούν διαδρομές, που τις οδηγούν από τις παρυφές των πόλεων προς το κέντρο.

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Οι ειδικοί συνιστούν στους πολίτες, σε περίπτωση που συναντήσουν άγριο ζώο, να παραμένουν ψύχραιμοι, να αποφεύγουν να το πλησιάσουν ή να το ταΐσουν και να του αφήνουν τον απαραίτητο χώρο, ώστε να απομακρυνθεί με ασφάλεια.

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