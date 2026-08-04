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Πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας: 5 νεκροί και 6 τραυματίες από ουκρανική επίθεση με drones στη Μόσχα

Επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιφέρεια της Μόσχας προκάλεσε τον θάνατο 5 ανθρώπων και τον τραυματισμό 6, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αντρέι Βορομπιόφ. Η επίθεση οδήγησε σε πυρκαγιά σε αποθήκη, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ υπέστησαν ζημιές μία κατοικία και ένα αυτοκίνητο. Επί του παρόντος δεν υπάρχει επίσημο σχόλιο από την ουκρανική πλευρά.

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Διεθνή Νέα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στην περιφέρεια της Μόσχας προκάλεσε τον θάνατο 5 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 6 ατόμων, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της περιοχής.
  • Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκη, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ υπέστησαν ζημιές μία κατοικία και ένα αυτοκίνητο.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημο σχόλιο από την ουκρανική πλευρά σχετικά με το περιστατικό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια της Μόσχας στη Ρωσία, προκάλεσε τον θάνατο 5 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 6 ατόμων, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της περιοχής, Αντρέι Βορομπιόφ.

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Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram,ο Βορομπιόφ διατείνεται ότι η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκη, η οποία στη συνέχεια τέθηκε υπό έλεγχο και κατασβέστηκε από τις αρμόδιες δυνάμεις.

Επιπροσθέτως, υπέστησαν ζημιές μία κατοικία και ένα αυτοκίνητο, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση ή για το αν έχουν προκληθεί άλλες φθορές.

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Δεν υπάρχει σχόλιο από το Κίεβο

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημο σχόλιο από την ουκρανική πλευρά σχετικά με το περιστατικό.

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