Ζελένσκι: Στόχος να αναγκαστεί η Ρωσία να δεχθεί την ειρήνη έως το φθινόπωρο – Η Ουκρανία προετοιμάζεται και για το ενδεχόμενο συνέχισης του πολέμου

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Την ελπίδα ότι η αυξανόμενη πίεση προς τη Ρωσία θα οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου μέσα στο φθινόπωρο εξέφρασε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας τη Δευτέρα σε συγκέντρωση Ουκρανών πρεσβευτών στο Κίεβο.

Ο Ζελένσκι παραδέχθηκε ότι δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί με ακρίβεια πότε θα μπορούσε να επιτευχθεί μια συμφωνία, ωστόσο τόνισε πως οι στρατιωτικές, οικονομικές και διπλωματικές πιέσεις θα πρέπει να λειτουργήσουν συντονισμένα, αναφέρει το DPA.

«Οι ουκρανικές επιθέσεις με drones μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς, οι διεθνείς κυρώσεις και οι διπλωματικές προσπάθειες πρέπει να λειτουργήσουν από κοινού, ώστε να μην αφήσουν στη Ρωσία καμία εναλλακτική πέρα από την ειρήνη», δήλωσε.

«Θα εργαστούμε πολύ σκληρά για να συμβεί αυτό μέσα στο φθινόπωρο», πρόσθεσε.

Προετοιμασία και για έναν ακόμη χειμώνα πολέμου

Παρά την αισιοδοξία του, ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η χώρα προετοιμάζεται και για το ενδεχόμενο συνέχισης του πολέμου κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Όπως είπε, ανέθεσε στους Ουκρανούς διπλωμάτες να εξασφαλίσουν πρόσθετη στρατιωτική και τεχνική υποστήριξη από τους διεθνείς εταίρους της χώρας.

«Κάθε πρέσβης πρέπει να εξασφαλίσει όπλα για την Ουκρανία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ζελένσκι έκανε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στο κοινό πρόγραμμα ανάπτυξης του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Freyja, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με ευρωπαϊκές χώρες.

Κατηγορίες κατά Πούτιν για καθυστέρηση της ειρήνης

Ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι καθυστερεί σκόπιμα οποιαδήποτε προοπτική ειρηνευτικής λύσης, ενώ παράλληλα προετοιμάζει νέα επιστράτευση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμη και έπειτα από σχεδόν τεσσεράμισι χρόνια πολέμου, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το Κρεμλίνο εγκαταλείπει τους στρατηγικούς του στόχους.

Παράλληλα, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι μετά τις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στη Ρωσία στα μέσα Σεπτεμβρίου ενδέχεται να ακολουθήσει νέο κύμα επιστράτευσης.

Ολοκληρώνεται η επιχείρηση των 40 ημερών

Στα τέλη Ιουνίου, ο Ζελένσκι είχε ανακοινώσει την έναρξη μιας 40ήμερης φάσης επιχειρήσεων πληροφοριών, με στόχο, όπως είχε δηλώσει, να αυξηθεί η πίεση προς τη Μόσχα ώστε να κινηθεί προς την ειρήνη.

Στο διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι επιθέσεις σε κέντρα logistics της ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries.

Η συγκεκριμένη περίοδος των 40 ημερών ολοκληρώνεται την Τρίτη.