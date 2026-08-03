Μεξικό: Συνελήφθη βαρόνος ναρκωτικών που φέρεται να διέταξε τη δολοφονία influencer επειδή χώρισε τον γιο του

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Ένας από τους φερόμενους ηγέτες του Καρτέλ Νέας Γενιάς της Χαλίσκο (CJNG) συνελήφθη στο Μεξικό, καθώς κατηγορείται ότι διέταξε τη δολοφονία της influencer Βαλέρια Μάρκες, η οποία εκτελέστηκε ενώ πραγματοποιούσε ζωντανή μετάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ραμόν Άνχελ Άλβαρες Αγιάλα, γνωστός και ως «R1», συνελήφθη την Πέμπτη από ειδικές δυνάμεις στην πόλη Ατοτονίλκο ελ Άλτο της πολιτείας Χαλίσκο, σύμφωνα με το μεξικανικό μέσο Excelsior.

Οι αρχές τον συνδέουν επίσης με τη δολοφονία του δημάρχου της Ουρουάπαν, Κάρλος Μάνσο, ο οποίος δολοφονήθηκε τον Νοέμβριο του 2025 κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την Ημέρα των Νεκρών, αναφέρει η New York Post.

Η δολοφονία μεταδόθηκε ζωντανά

Η 23χρονη Βαλέρια Μάρκες δολοφονήθηκε τον Μάιο του 2025 μέσα στο ινστιτούτο ομορφιάς της στη Χαλίσκο.

Εκείνη την ώρα πραγματοποιούσε ζωντανή μετάδοση στους δεκάδες χιλιάδες ακολούθους της, όταν ο ένοπλος εισέβαλε στο κατάστημα.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης ακούγεται να τη ρωτά εκτός πλάνου αν είναι η Βαλέρια, πριν την πυροβολήσει στο στήθος και στο κεφάλι.

Το βίντεο κατέγραψε τη νεαρή να καταρρέει πάνω στο γραφείο της, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα μία γυναίκα έσπευσε να διακόψει τη ζωντανή μετάδοση.

«Ο γιος του ζήτησε να γίνει η δολοφονία»

Σύμφωνα με τον υπουργό Ασφάλειας και Προστασίας του Πολίτη του Μεξικού, Ομάρ Γκαρσία Χάρφουτς, ο Άλβαρες Αγιάλα φέρεται να έδωσε την εντολή για τη δολοφονία έπειτα από τηλεφώνημα του γιου του, Φρανσίσκο Άλβαρες, ο οποίος διατηρούσε στο παρελθόν σχέση με τη Μάρκες.

«Την είχε απειλήσει επανειλημμένα και όλα δείχνουν, κάτι που θα αποδειχθεί στη δικαστική διαδικασία, ότι ο γιος ζήτησε από τον πατέρα του, τον R1, να διαπράξει τη γυναικοκτονία», δήλωσε ο Χάρφουτς.

Μέχρι στιγμής, ούτε ο γιος του φερόμενου ως βαρόνου των ναρκωτικών ούτε ο εκτελεστής έχουν συλληφθεί.

Κατηγορείται και για τη δολοφονία δημάρχου

Οι μεξικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι ο R1 ήταν επίσης ο εγκέφαλος πίσω από τη δολοφονία του δημάρχου της Ουρουάπαν, Κάρλος Μάνσο, ο οποίος είχε εκλεγεί με σκληρή ατζέντα κατά των καρτέλ.

Ο 40χρονος δήμαρχος δολοφονήθηκε τον Νοέμβριο του 2025 μπροστά σε πολίτες που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις για την Ημέρα των Νεκρών, έναν μήνα αφότου είχε ζητήσει τη χρήση «ωμής βίας» κατά των εγκληματικών οργανώσεων.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά 31 άτομα, ενώ ως φυσικός αυτουργός έχει κατονομαστεί ένας 17χρονος.

Στη φυλακή υψίστης ασφαλείας

Ο Άλβαρες Αγιάλα κρατείται πλέον στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Αλτιπλάνο, από όπου είχε αποδράσει το 2015 ο διαβόητος βαρόνος ναρκωτικών «Ελ Τσάπο».

Σε βάρος του έχουν ήδη απαγγελθεί κατηγορίες για κατοχή μεθαμφεταμινών με σκοπό τη διακίνηση, παράνομη οπλοκατοχή και κατοχή πυρομαχικών στρατιωτικού τύπου.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ασφάλειας, ο R1 θεωρείται επικεφαλής της εγκληματικής ομάδας «Los Rs», μιας από τις πιο βίαιες οργανώσεις που συνδέονται με το Καρτέλ Νέας Γενιάς της Χαλίσκο, με δράση στις πολιτείες Μιτσοακάν και Χαλίσκο.