Μπαρακούντα δάγκωσε 13χρονη σε οικογενειακές διακοπές – «Υπήρχε αίμα παντού»

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Μια οικογενειακή εκδρομή στα νησιά Τουρκς και Κάικος μετατράπηκε σε εφιάλτη για τη 13χρονη Κλερ ΜακΝτόνελ, όταν δέχθηκε επίθεση από μπαρακούντα ενώ κολυμπούσε σε ρηχά νερά. Παρά τον σοβαρό τραυματισμό της, η νεαρή εξακολουθεί να ονειρεύεται να γίνει θαλάσσια βιολόγος και, όπως λέει η μητέρα της, δεν έχει χάσει ούτε στιγμή την αγάπη της για τον ωκεανό.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 19 Ιουλίου, την πρώτη ολόκληρη ημέρα των διακοπών της οικογένειας στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Καραϊβικής.

«Ήταν μία από εκείνες τις τέλειες στιγμές των διακοπών που άλλαξαν μέσα σε μια στιγμή», δήλωσε η μητέρα της, Τζένιφερ ΜακΝτόνελ, στο περιοδικό PEOPLE.

Η 13χρονη έκανε κατακόρυφα σε κρυστάλλινα, ρηχά νερά, λίγα μόλις μέτρα από την ακτή, όταν δέχθηκε την επίθεση.

«Στην αρχή δεν ξέραμε τι είχε συμβεί. Η Κλερ βγήκε ξαφνικά από το νερό ουρλιάζοντας και υπήρχε αίμα παντού», περιέγραψε η μητέρα της.

Πολύωρη επέμβαση στο χέρι

Μια νοσηλεύτρια που βρισκόταν τυχαία στην παραλία προσέφερε τις πρώτες βοήθειες, ενώ λίγο αργότερα η 13χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο τοπικό νοσοκομείο.

Εκεί, ορθοπεδικός χειρουργός εργάστηκε επί σχεδόν πέντε ώρες, αφιερώνοντας περίπου τρεις ώρες στον σχολαστικό καθαρισμό των τραυμάτων και την αφαίρεση κατεστραμμένων ιστών, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος μόλυνσης πριν από την αποκατάσταση των τενόντων.

Σύμφωνα με τη μητέρα της, η Κλερ αναρρώνει πολύ καλά και δεν έχει εμφανίσει λοίμωξη. Πλέον προετοιμάζεται για επανορθωτική επέμβαση στους τένοντες όταν επιστρέψει στο Χιούστον.

Η αποκατάστασή της αναμένεται να διαρκέσει 10 έως 12 εβδομάδες, γεγονός που σημαίνει ότι θα χάσει προσωρινά τις προπονήσεις βόλεϊ και χορού.

«Το μόνο που τη στενοχωρούσε ήταν ότι θα έφευγε νωρίτερα»

Παρά την τρομακτική εμπειρία, η αγάπη της Κλερ για τη θάλασσα παραμένει αμετάβλητη.

«Από μικρή έλεγε ότι ήθελε να γίνει γοργόνα για να ζει στο νερό. Ονειρεύεται εδώ και χρόνια να γίνει θαλάσσια βιολόγος και να προστατεύει τα θαλάσσια ζώα», είπε η μητέρα της.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι μετά την επίθεση η μεγαλύτερη στενοχώρια της κόρης της δεν ήταν ο τραυματισμός ούτε ο πόνος.

«Ήταν συντετριμμένη επειδή πίστευε ότι ίσως έπρεπε να φύγουμε νωρίτερα και δεν θα μπορούσε να συνεχίσει τις διακοπές της ούτε να περάσει χρόνο δίπλα στη θάλασσα.»

Η οικογένεια αστειεύεται πλέον αποκαλώντας τη μπαρακούντα «Suzie», ενώ, όπως λέει η μητέρα της, «μπορεί να τραυμάτισε το χέρι της, αλλά δεν της πήρε την αγάπη για τον ωκεανό».

«Δεν πρέπει να φοβόμαστε τη θάλασσα»

Η οικογένεια τονίζει ότι δεν θέλει η ιστορία της να αποθαρρύνει τον κόσμο από το να απολαμβάνει τη θάλασσα.

«Καταλαβαίνουμε ότι όταν μπαίνεις στη θάλασσα βρίσκεσαι στο φυσικό περιβάλλον των ζώων και πάντα υπάρχει κάποιο ρίσκο», είπε η μητέρα της.

Όπως πρόσθεσε, ειδικοί στη θαλάσσια ασφάλεια συνιστούν να αποφεύγονται λαμπερά κοσμήματα, ρολόγια ή άλλα γυαλιστερά αντικείμενα, καθώς μπορεί να μοιάζουν με μικρά ψάρια και να προσελκύσουν μπαρακούντες.

Η οικογένεια δηλώνει ευγνώμων στους κατοίκους των Τουρκς και Κάικος για τη βοήθεια που προσέφεραν, από τη νοσηλεύτρια που έσπευσε πρώτη στην παραλία μέχρι το ιατρικό προσωπικό και τη διοίκηση του ξενοδοχείου.

«Δεν θα θυμόμαστε τα Τουρκς και Κάικος ως το μέρος όπου η κόρη μας δέχθηκε επίθεση από μπαρακούντα. Θα το θυμόμαστε ως το μέρος όπου μια ολόκληρη κοινότητα στάθηκε δίπλα σε ένα φοβισμένο παιδί», κατέληξε η μητέρα της.