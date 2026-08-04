Πόλεμος στην Ουκρανία: Ένας νεκρός και τραυματίες από ρωσική αεροπορική επίθεση στο Σούμι

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Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από ρωσική αεροπορική επίθεση στην πόλη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση του επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης.

Η επίθεση έπληξε πολιτικές υποδομές της πόλης, η οποία βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία.

Τρεις τοποθεσίες επλήγησαν από την επίθεση

«Οι Ρώσοι επιτέθηκαν σε πολιτικές υποδομές της πόλης με κατευθυνόμενες βόμβες», οι οποίες εκτοξεύονται από αεροσκάφη, ανέφερε μέσω Telegram ο Όλεχ Χριχόροφ.

«Δυστυχώς, με βάση τις πληροφορίες έως τώρα, ένας άνθρωπος είναι γνωστό ότι σκοτώθηκε. Υπάρχουν επίσης τραυματίες», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κατευθυνόμενες βόμβες έπληξαν τρεις τοποθεσίες στη συνοικία Κοβπάκιφ.

Το Σούμι βρίσκεται στη βορειοανατολική Ουκρανία, απέναντι από τη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, και έχει δεχθεί επανειλημμένα επιθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP