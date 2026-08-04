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Πόλεμος στην Ουκρανία: Ένας νεκρός και τραυματίες από ρωσική αεροπορική επίθεση στο Σούμι

Ρωσική αεροπορική επίθεση έπληξε πολιτικές υποδομές σε τρεις τοποθεσίες της πόλης Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία. Από την επίθεση σκοτώθηκε ένας άνθρωπος, ενώ αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν.

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Πόλεμος στην Ουκρανία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από ρωσική αεροπορική επίθεση στην πόλη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία. – Η επίθεση έπληξε πολιτικές υποδομές της πόλης με κατευθυνόμενες βόμβες, οι οποίες εκτοξεύονται από αεροσκάφη. – Το Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, έχει δεχθεί επανειλημμένα επιθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από ρωσική αεροπορική επίθεση στην πόλη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση του επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης.

Η επίθεση έπληξε πολιτικές υποδομές της πόλης, η οποία βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία.

Τρεις τοποθεσίες επλήγησαν από την επίθεση

«Οι Ρώσοι επιτέθηκαν σε πολιτικές υποδομές της πόλης με κατευθυνόμενες βόμβες», οι οποίες εκτοξεύονται από αεροσκάφη, ανέφερε μέσω Telegram ο Όλεχ Χριχόροφ.

«Δυστυχώς, με βάση τις πληροφορίες έως τώρα, ένας άνθρωπος είναι γνωστό ότι σκοτώθηκε. Υπάρχουν επίσης τραυματίες», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κατευθυνόμενες βόμβες έπληξαν τρεις τοποθεσίες στη συνοικία Κοβπάκιφ.

Το Σούμι βρίσκεται στη βορειοανατολική Ουκρανία, απέναντι από τη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, και έχει δεχθεί επανειλημμένα επιθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

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