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CENTCOM: Συνεχίζεται o ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν – Ανακατευθύνθηκαν 44 εμπορικά πλοία

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Διεθνή Νέα

Ιράν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να εφαρμόζουν με αυστηρότητα τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει κατά του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση της CENTCOM.
  • Έως τις 3 Αυγούστου, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) έχει ανακατευθύνει 44 εμπορικά πλοία.
  • Επιπλέον, στο πλαίσιο της επιχείρησης επιβολής του αμερικανικού αποκλεισμού, ακινητοποίησε δύο πλοία και πραγματοποίησε νηοψίες σε άλλα δύο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να εφαρμόζουν με αυστηρότητα τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει κατά του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

Όπως αναφέρεται στην ενημέρωση, έως τις 3 Αυγούστου, η CENTCOM έχει ανακατευθύνει 44 εμπορικά πλοία, ακινητοποίησε δύο και πραγματοποίησε νηοψίες σε άλλα δύο, στο πλαίσιο της επιχείρησης επιβολής του αμερικανικού αποκλεισμού.

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