CENTCOM: Συνεχίζεται o ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν – Ανακατευθύνθηκαν 44 εμπορικά πλοία

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Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να εφαρμόζουν με αυστηρότητα τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει κατά του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

Όπως αναφέρεται στην ενημέρωση, έως τις 3 Αυγούστου, η CENTCOM έχει ανακατευθύνει 44 εμπορικά πλοία, ακινητοποίησε δύο και πραγματοποίησε νηοψίες σε άλλα δύο, στο πλαίσιο της επιχείρησης επιβολής του αμερικανικού αποκλεισμού.