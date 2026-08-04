Ξάνθη: Οδηγός έσωσε άνδρα που πνιγόταν εφαρμόζοντας τη λαβή Χάιμλιχ

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Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην Ξάνθη, όταν ένας οδηγός έσωσε άνδρα που κινδύνευε από πνιγμό, εφαρμόζοντας τη λαβή Χάιμλιχ στη μέση του δρόμου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία Ελευθερίας και καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με τις εικόνες, ο οδηγός περνούσε τυχαία από το σημείο, όταν αντιλήφθηκε ότι ο άνδρας δεν μπορούσε να αναπνεύσει εξαιτίας αντικειμένου που είχε καταπιεί.

Η άμεση επέμβαση του οδηγού

Ο οδηγός αντέδρασε άμεσα και με ψυχραιμία. Στάθηκε πίσω από τον άνδρα και εφάρμοσε επανειλημμένα τη λαβή Χάιμλιχ, επιχειρώντας να απομακρύνει το αντικείμενο που είχε φράξει την αναπνευστική οδό του.

Έπειτα από αρκετές προσπάθειες, ο οδηγός κατάφερε να επιτύχει την απόφραξη της αναπνευστικής οδού, με αποτέλεσμα ο άνδρας να αρχίσει και πάλι να αναπνέει.