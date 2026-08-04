Τραμπ: «Τελευταία ευκαιρία» για συμφωνία με το Ιράν – Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι επιθυμεί να δώσει στο Ιράν μία τελευταία ευκαιρία για την επίτευξη συμφωνίας, την ώρα που η Τεχεράνη διαψεύδει ότι διεξάγει συνομιλίες με την Ουάσιγκτον.

«Θέλω να δώσω στο Ιράν κάθε τελευταία ευκαιρία πριν από την καρατόμηση και ας ελπίσουμε να βάλει μυαλό», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε το ζήτημα των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι «αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν». Ωστόσο, δεν διευκρίνισε εάν οι επαφές πραγματοποιούνται απευθείας, σε άτυπο επίπεδο ή μέσω διαμεσολαβητών.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι «οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης για να υπογράψει μια καλή συμφωνία».

Η Τεχεράνη διαψεύδει τις συνομιλίες

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται σε αντίθεση με τη θέση της ιρανικής πλευράς, η οποία διέψευσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας δήλωσε ότι «το Ιράν δεν διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή με τις ΗΠΑ», προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη συζητά με το Ομάν «για την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προηγουμένως απειλήσει το Ιράν με «μαζικούς βομβαρδισμούς». Ωστόσο, ανακάλεσε αιφνιδίως την απειλή του την Κυριακή και δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη θα επαναλαμβάνονταν τη Δευτέρα.

«Η ιρανική ηγεσία είναι απίστευτα διπρόσωπη»

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε επίθεση κατά της ιρανικής ηγεσίας μέσω ανάρτησής του στο Truth Social.

«Η ιρανική ηγεσία είναι απίστευτα διπρόσωπη!», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στη συνέχεια υποστήριξε: «Ζητούν συνάντηση —κάποιοι θα έλεγαν “ικετεύουν”—, οι συνομιλίες ξεκινούν, με περισσότερες να έχουν προγραμματιστεί για το άμεσο μέλλον, και δηλώνουν, ανοιχτά και περήφανα, ότι δεν διεξάγουν καμία συζήτηση, ότι δεν συζητείται τίποτα και ότι ασχολούνται αποκλειστικά με το Ομάν».

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, αμφισβητώντας τους ισχυρισμούς της ιρανικής πλευράς.

«Στη συνέχεια, συνεχίζουν με τις συνηθισμένες αλαζονικές δηλώσεις τους, λέγοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ελέγχονται αυστηρά από αυτούς, ενώ στην πραγματικότητα ελέγχονται ήδη πλήρως από το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών και τον “αποκλεισμό” μας ή, όπως λένε ορισμένοι, το “Ατσάλινο Τείχος των Ηνωμένων Πολιτειών”», ανέφερε.

Οι αντικρουόμενες τοποθετήσεις της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης διατηρούν την αβεβαιότητα γύρω από το ενδεχόμενο επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, καθώς και γύρω από τις εξελίξεις στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.