Νάξος: Σκάφος κινήθηκε ανεξέλεγκτα και έπεσε πάνω σε δύο δεμένα σκάφη – Δείτε βίντεο

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Αναστάτωση προκλήθηκε σε παραλία της Νάξου, όταν ένα μικρό σκάφος άρχισε να κινείται ανεξέλεγκτα και έπεσε πάνω σε δύο άλλα σκάφη που βρίσκονταν δεμένα σε μικρή απόσταση από την ακτή.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία το σκάφος κινείται προς τα δύο παρακείμενα πλοιάρια και καταλήγει πάνω τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγα μέτρα από την ακτή, ενώ στο σημείο βρίσκονταν και λουόμενοι. Η ανεξέλεγκτη πορεία του σκάφους προκάλεσε ανησυχία στους παρευρισκομένους και στους ιδιοκτήτες των σκαφών.

Στο διαθέσιμο υλικό δεν αποσαφηνίζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η ανεξέλεγκτη κίνηση του σκάφους.

Δείτε το βίντεο