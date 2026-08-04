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Νάξος: Σκάφος κινήθηκε ανεξέλεγκτα και έπεσε πάνω σε δύο δεμένα σκάφη – Δείτε βίντεο

Ένα μικρό σκάφος άρχισε να κινείται ανεξέλεγκτα σε παραλία της Νάξου και κατέληξε πάνω σε δύο άλλα σκάφη που ήταν δεμένα κοντά στην ακτή. Το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο, προκάλεσε αναστάτωση στους λουόμενους και στους ιδιοκτήτες των σκαφών.

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Νάξος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αναστάτωση προκλήθηκε σε παραλία της Νάξου, όταν ένα μικρό σκάφος άρχισε να κινείται ανεξέλεγκτα και έπεσε πάνω σε δύο άλλα σκάφη που βρίσκονταν δεμένα σε μικρή απόσταση από την ακτή.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε λίγα μέτρα από την ακτή, ενώ στο σημείο βρίσκονταν και λουόμενοι. Η ανεξέλεγκτη πορεία του σκάφους προκάλεσε ανησυχία στους παρευρισκομένους και στους ιδιοκτήτες των σκαφών.
  • Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή της πρόσκρουσης. Ωστόσο, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η ανεξέλεγκτη κίνηση του σκάφους δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

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Αναστάτωση προκλήθηκε σε παραλία της Νάξου, όταν ένα μικρό σκάφος άρχισε να κινείται ανεξέλεγκτα και έπεσε πάνω σε δύο άλλα σκάφη που βρίσκονταν δεμένα σε μικρή απόσταση από την ακτή.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία το σκάφος κινείται προς τα δύο παρακείμενα πλοιάρια και καταλήγει πάνω τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγα μέτρα από την ακτή, ενώ στο σημείο βρίσκονταν και λουόμενοι. Η ανεξέλεγκτη πορεία του σκάφους προκάλεσε ανησυχία στους παρευρισκομένους και στους ιδιοκτήτες των σκαφών.

Στο διαθέσιμο υλικό δεν αποσαφηνίζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η ανεξέλεγκτη κίνηση του σκάφους.

Δείτε το βίντεο

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