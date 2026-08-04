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Πυρκαγιές σε Βοιωτία και Πόρτο Γερμενό: Περισσότερα από 132.000 στρέμματα έγιναν στάχτη

Δορυφορικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης έδειξαν ότι οι πυρκαγιές στη Βοιωτία και στο Πόρτο Γερμενό είχαν επηρεάσει συνολικά περίπου 132.900 στρέμματα έως το μεσημέρι της Δευτέρας. Από αυτά, περίπου 30.900 στρέμματα βρίσκονται στη Βοιωτία και 102.000 στρέμματα στο Πόρτο Γερμενό.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Περισσότερα από 132.000 στρέμματα είχαν επηρεάσει μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Αυγούστου οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές στη Βοιωτία και στο Πόρτο Γερμενό.
  • Τα στοιχεία προέρχονται από δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης του δορυφόρου Legion, ενώ η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό παρέμενε σε εξέλιξη.
  • Στη Βοιωτία είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα, ενώ η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό είχε επηρεάσει περίπου 102.000 στρέμματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Περισσότερα από 132.000 στρέμματα είχαν επηρεάσει μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Αυγούστου οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές στη Βοιωτία και στο Πόρτο Γερμενό, σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης.

Τα στοιχεία προέρχονται από τον δορυφόρο Legion, ο οποίος πέρασε πάνω από τις πληγείσες περιοχές της Βοιωτίας και της Αττικής το μεσημέρι της Δευτέρας, ενώ η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό παρέμενε σε εξέλιξη.

Η έκταση των καμένων περιοχών

Όπως αναφέρει το meteo.gr, η ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS έδειξε ότι έως τις 12:16 είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στη Βοιωτία.

Την ίδια ώρα, η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό είχε επηρεάσει περίπου 102.000 στρέμματα, ενώ συνέχιζε να καίει στην περιοχή.

Συνολικά, οι δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές είχαν επηρεάσει περίπου 132.900 στρέμματα έως το μεσημέρι της Δευτέρας.

Φωτιά Πόρτο Γερμενό

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