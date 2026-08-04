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Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η εξόρμηση στον Όλυμπο με τον γιο του, Πάρη – «Ανάμεσα σε όλα θα διάλεγα ξανά αυτή τη στιγμή»

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου επισκέφθηκε τον Όλυμπο μαζί με τον γιο του, Πάρη, και φίλους τους. Το μοντέλο δημοσίευσε φωτογραφίες από την εξόρμησή τους σε καταρράκτες και αναφέρθηκε στη στιγμή που θα επέλεγε να ζήσει ξανά.

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Δημήτρης Αλεξάνδρου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στον Όλυμπο ταξίδεψε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μαζί με τον γιο του, Πάρη, και φίλους τους, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης στη φύση.
  • Η παρέα επισκέφθηκε καταρράκτες της περιοχής και έκανε μπάνιο στα νερά τους, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το μοντέλο.
  • Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εξόρμηση στο Instagram, εκφράζοντας την επιθυμία του να ζήσει ξανά την ίδια εμπειρία: «Αν μου έλεγες να διαλέξω ανάμεσα σε όλα… θα διάλεγα ξανά αυτή τη στιγμή».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στον Όλυμπο ταξίδεψε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μαζί με τον γιο του, Πάρη, και φίλους τους, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης στη φύση.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το μοντέλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η παρέα επισκέφθηκε καταρράκτες της περιοχής και έκανε μπάνιο στα νερά τους.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από την εξόρμηση, εκφράζοντας την επιθυμία του να ζήσει ξανά την ίδια εμπειρία.

«Αν μου έλεγες να διαλέξω ανάμεσα σε όλα… θα διάλεγα ξανά αυτή τη στιγμή», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε:

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dimitris alexandrou (@dimitris_alexandrou)

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