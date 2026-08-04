Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η εξόρμηση στον Όλυμπο με τον γιο του, Πάρη – «Ανάμεσα σε όλα θα διάλεγα ξανά αυτή τη στιγμή»

Στον Όλυμπο ταξίδεψε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μαζί με τον γιο του, Πάρη, και φίλους τους, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης στη φύση.
Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το μοντέλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η παρέα επισκέφθηκε καταρράκτες της περιοχής και έκανε μπάνιο στα νερά τους.
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από την εξόρμηση, εκφράζοντας την επιθυμία του να ζήσει ξανά την ίδια εμπειρία.
«Αν μου έλεγες να διαλέξω ανάμεσα σε όλα… θα διάλεγα ξανά αυτή τη στιγμή», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.
Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε:
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