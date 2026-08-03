Ο Παναγιώτης Νίκας και η Φαίδρα Παπανδρέου αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη σχέση τους, με τον επιχειρηματία να απολαμβάνει οικογενειακές διακοπές με τις αδελφές του, Νταίζη και Αλεξάνδρα, αλλά και με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.