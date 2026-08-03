Ο Παναγιώτης Νίκας και η Φαίδρα Παπανδρέου αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη σχέση τους, με τον επιχειρηματία να απολαμβάνει οικογενειακές διακοπές με τις αδελφές του, Νταίζη και Αλεξάνδρα, αλλά και με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Έπειτα από δύο χρόνια σχέσης, ο Παναγιώτης Νίκας και η Φαίδρα Παπανδρέου δεν είναι πια μαζί. Οι πληροφορίες έκαναν λόγο για συγκατοίκηση του πρώην ζευγαριού στην Αμερική, όπου μένουν μόνιμα και οι δύο, αλλά τελικά τα σχέδια για κοινό μέλλον δεν προχώρησαν.

Διατηρούν, ωστόσο, καλές σχέσεις, έχοντας αποφασίσει να αφήσουν ανέγγιχτη την αλληλοεκτίμηση μετά τον χωρισμό. Ένας από τους λόγους που ο επιχειρηματίας επέλεξε να περάσει τις διακοπές του μαζί με την οικογένειά του είναι για να έχει περισσότερο χρόνο με τους δικούς του ανθρώπους στο μεταβατικό αυτό στάδιο.

Οι επαφές των δύο οικογενειών παραμένουν καλές, αφού δεν συντρέχει λόγος να τις διακόψει η έκβαση αυτής της σχέσης. Ο εγγονός του ιδρυτή της γνωστής αλλαντοβιομηχανίας και γιος του επιχειρηματία Γιώργου Νίκα, εργάζεται σε υψηλόβαθμη θέση σε πολυεθνική εταιρεία στον χώρο της ενέργειας και της ανάπτυξης (energy & development), με βάση τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου επίσης ζει η αδελφή του, Νταίζη.

Ο Παναγιώτης φαίνεται να έχει κληρονομήσει αρκετά χαρακτηριστικά του παππού του. Ο ισχυρός χαρακτήρας του, το γεγονός ότι πατά γερά στα πόδια του, αλλά και η γοητεία του τον καθιστούν περιζήτητο εργένη. Όμως, αυτό το διάστημα έχει επιλέξει να κολυμπήσει σε πιο ήρεμα νερά και να αποφύγει προς το παρόν την αλλαγή σελίδας στην προσωπική του ζωή.

Το τελευταίο διάστημα ο Π. Νίκας βρίσκεται συχνά με τον γαμπρό του, Κωνσταντίνο Αργυρό, και τις αδελφές του, Αλεξάνδρα και Νταίζη. Έχουν πάει ήδη στη Μύκονο, στη Σίφνο, αλλά και στην Costa Navarino, για τη συναυλία του Κ. Αργυρού. Αναμένεται να συνεχίσουν και τον Αύγουστο την κρουαζιέρα στα νησιά με το σκάφος τους, αλλά θα δέσουν τις περισσότερες ημέρες στο λιμάνι που αγαπούν περισσότερο, στη Μύκονο.

Η Φ. Παπανδρέου αναμένεται να περάσει αρκετές ημέρες διακοπών με τους γονείς της, Νίκο Παπανδρέου και Αλεξία Κληρονόμου, αλλά έχει φροντίσει να συναντήσει και καλούς φίλους της, που ανυπομονούσαν να κάνει ένα διάλειμμα από τις σπουδές της στην Αμερική.