Εύβοια: Ισχυροί άνεμοι «σήκωσαν» νταλίκα στον δρόμο προς την Κάρυστο – Ασφαλής ο οδηγός

Στιγμές έντονης αγωνίας, εκτυλίχθηκαν την Παρασκευή στην Εύβοια, στη διαδρομή προς την Κάρυστο. Συγκεκριμένα, στην περιοχή Πόρτο Λάφια, μια νταλίκα που μετέφερε φορτίο από φελιζόλ, βρέθηκε αντιμέτωπη με τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Η ένταση των ανέμων ήταν τόσο μεγάλη, ώστε σήκωσε και ανέτρεψε το πίσω μέρος του οχήματος, το οποίο για λίγα δραματικά δευτερόλεπτα, βρέθηκε εκτός ισορροπίας, πριν τελικά επανέλθει στους τροχούς του.

Το περιστατικό προκάλεσε σοκ στους διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι παρακολούθησαν με «κομμένη την ανάσα», την νταλίκα, να «παλεύει» με τη δύναμη του ανέμου.

Από καθαρή τύχη, δεν σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο ή τραυματισμός, παρά τον άμεσο κίνδυνο που δημιουργήθηκε στο οδικό δίκτυο.

Το εντυπωσιακό συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο από τον Γιώργο Μανώλη, ο οποίος το δημοσίευσε στη σελίδα Aliveri Top, αποτυπώνοντας τη σφοδρότητα των ανέμων που έπληξαν την περιοχή και υπενθυμίζοντας τους κινδύνους που εγκυμονούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, για τους οδηγούς.