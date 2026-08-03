Εύβοια: Ισχυροί άνεμοι «σήκωσαν» νταλίκα στον δρόμο προς την Κάρυστο – Ασφαλής ο οδηγός

Την Παρασκευή, ισχυροί θυελλώδεις άνεμοι στην περιοχή Πόρτο Λάφια της Εύβοιας προκάλεσαν την ανατροπή του πίσω μέρους μιας νταλίκας που μετέφερε φελιζόλ, στη διαδρομή προς την Κάρυστο. Ο οδηγός παρέμεινε ασφαλής, ενώ το περιστατικό, που προκάλεσε σοκ στους διερχόμενους οδηγούς, καταγράφηκε σε βίντεο από τον Γιώργο Μανώλη.

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Κοινωνία

νταλίκα Εύβοια
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στιγμές έντονης αγωνίας εκτυλίχθηκαν την Παρασκευή στην Εύβοια, όταν θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν επικίνδυνο περιστατικό στη διαδρομή προς την Κάρυστο.
  • Στην περιοχή Πόρτο Λάφια, η ένταση των ανέμων ήταν τόσο μεγάλη, ώστε σήκωσε και ανέτρεψε το πίσω μέρος νταλίκας που μετέφερε φελιζόλ, πριν αυτή επανέλθει στους τροχούς της.
  • Από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο ή τραυματισμός. Το εντυπωσιακό συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο και δημοσιεύτηκε στη σελίδα Aliveri Top.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στιγμές έντονης αγωνίας, εκτυλίχθηκαν την Παρασκευή στην Εύβοια, στη διαδρομή προς την Κάρυστο. Συγκεκριμένα, στην περιοχή Πόρτο Λάφια, μια νταλίκα που μετέφερε φορτίο από φελιζόλ, βρέθηκε αντιμέτωπη με τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Η ένταση των ανέμων ήταν τόσο μεγάλη, ώστε σήκωσε και ανέτρεψε το πίσω μέρος του οχήματος, το οποίο για λίγα δραματικά δευτερόλεπτα, βρέθηκε εκτός ισορροπίας, πριν τελικά επανέλθει στους τροχούς του.

Το περιστατικό προκάλεσε σοκ στους διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι παρακολούθησαν με «κομμένη την ανάσα», την νταλίκα, να «παλεύει» με τη δύναμη του ανέμου.

Από καθαρή τύχη, δεν σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο ή τραυματισμός, παρά τον άμεσο κίνδυνο που δημιουργήθηκε στο οδικό δίκτυο.

Το εντυπωσιακό συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο από τον Γιώργο Μανώλη, ο οποίος το δημοσίευσε στη σελίδα Aliveri Top, αποτυπώνοντας τη σφοδρότητα των ανέμων που έπληξαν την περιοχή και υπενθυμίζοντας τους κινδύνους που εγκυμονούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, για τους οδηγούς.

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