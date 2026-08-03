Φωτιά στη Δυτική Αττική: Μηνύματα του 112 για εκκένωση 4 περιοχών

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Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν για ακόμη μία ημέρα σκληρή μάχη με τις φλόγες και τις συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Το πιο ανησυχητικό μέτωπο είναι το νοτιοανατολικό, το μοναδικό ενιαίο, προς το Κανδήλι Μεγάρων και την Αγία Σκέπη.

Εκκενώνονται οι περιοχές Κανδήλι, Άνω Βλυχάδα Άγιος Κωνσταντίνος και ΒΙΠΕ Μεγάρων – Παπά Περιβόλι Αττικής

Πριν από λίγο ήχησε το 112 για εκκένωση των περιοχών Κανδήλι, Άνω Βλυχάδα και Άγιος Κωνσταντίνος.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Κανδήλι, Άνω Βλυχάδα και Άγιος Κωνσταντίνος της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς Νέα Πέραμο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα της Πολιτικής προστασίας

Λίγα λεπτά αργότερα εστάλη μήνυμα για απομάκρυνση και σε όσους βρίσκονται στην περιοχή ΒΙΠΕ Μεγάρων – Παπά Περιβόλι Αττικής.