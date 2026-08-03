Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον ΑΝΤ1, που θα αποτελέσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας της, η Φαίη Σκορδά απολαμβάνει ξέγνοιαστες διακοπές στην Κύπρο με τους γιους της και τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη. Οι τελευταίες εκκρεμότητες για το καινούργιο σπίτι της ανοίγουν τον δρόμο και για τον προγραμματισμό του γάμου της.

Της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η Φαίη Σκορδά φαίνεται πως διανύει μία από τις πιο όμορφες και δημιουργικές περιόδους της ζωής της. Οι μεγάλες αλλαγές που έγιναν το τελευταίο διάστημα, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική της ζωή, μοιάζουν να της έχουν χαρίσει μια νέα καθημερινότητα γεμάτη αισιοδοξία, ηρεμία και όμορφες στιγμές. Η παρουσιάστρια απολαμβάνει πλέον τα δώρα που της έφερε η ζωή, έχοντας βρει τις ισορροπίες που πάντα αναζητούσε.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας της με τον ΑΝΤ1, άφησε πίσω της τους έντονους ρυθμούς της Αθήνας και ταξίδεψε στην Κύπρο για τις καλοκαιρινές διακοπές της. Στο πλευρό της βρίσκονται οι δύο γιοι της, Γιάννης και Δημήτρης, αλλά και ο σύντροφός της, ο αρχιτέκτονας Αλέξανδρος Αθανασιάδης, με τον οποίο μοιράζεται τη ζωή της τα τελευταία πέντε χρόνια.

Για τη Φαίη, το καλοκαίρι είναι η ιδανική ευκαιρία να γεμίσει τις μπαταρίες της και να αφιερώσει ποιοτικό χρόνο στους ανθρώπους που αγαπά περισσότερο. Ξέγνοιαστες βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα με τα παιδιά της, όμορφες οικογενειακές στιγμές και χαλαρά βράδια δίπλα στο κύμα συνθέτουν το σκηνικό των φετινών διακοπών της. Όσοι τη γνωρίζουν καλά λένε πως σπάνια την έχουν δει τόσο ήρεμη και χαμογελαστή και να απολαμβάνει την κάθε στιγμή χωρίς άγχος και πίεση.

Παρότι βρίσκεται σε mood διακοπών, η τηλεοπτική σεζόν που έρχεται βρίσκεται ήδη στο μυαλό της. Η παρουσιάστρια διατηρεί καθημερινή επικοινωνία με τους στενούς συνεργάτες της, συμμετέχοντας ενεργά στην προετοιμασία της νέας εκπομπής της, ώστε το καινούργιο ξεκίνημά της να έχει την υπογραφή που επιθυμεί.

Την ίδια στιγμή, ένα ακόμη προσωπικό project βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μαζί με τον Αλ. Αθανασιάδη ολοκληρώνουν τις τελευταίες εκκρεμότητες για το νέο σπίτι τους στο Παλαιό Ψυχικό, έναν χώρο που σχεδιάζουν με ιδιαίτερη αισθητική και έμφαση στη λειτουργικότητα. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ο σύντροφός της, ως αρχιτέκτονας, έχει επιμεληθεί κάθε λεπτομέρεια, δημιουργώντας ένα σπίτι που θα αντικατοπτρίζει τον τρόπο ζωής τους και όλα όσα θέλουν να ζήσουν μαζί τα επόμενα χρόνια.

Η σχέση τους συνεχίζει να εξελίσσεται μακριά από την υπερβολική έκθεση, με σταθερά βήματα και αμοιβαία στήριξη. Κάπως έτσι, το επόμενο βήμα δεν μοιάζει μακρινό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γάμος βρίσκεται στα σχέδιά τους, με το ζευγάρι να επιθυμεί να γιορτάσει την κοινή πορεία του, όταν οι επαγγελματικές υποχρεώσεις το επιτρέψουν και οι συνθήκες θα είναι οι ιδανικές.

Με μια νέα επαγγελματική πρόκληση, μια όμορφη οικογένεια, έναν άνθρωπο που τη στηρίζει και ένα νέο σπίτι που συμβολίζει το κοινό τους μέλλον, η γνωστή παρουσιάστρια δείχνει να απολαμβάνει όσο ποτέ άλλοτε τη ζωή, έχοντας κάθε λόγο να χαμογελά.