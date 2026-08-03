Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον ΑΝΤ1, που θα αποτελέσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας της, η Φαίη Σκορδά απολαμβάνει ξέγνοιαστες διακοπές στην Κύπρο με τους γιους της και τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη. Οι τελευταίες εκκρεμότητες για το καινούργιο σπίτι της ανοίγουν τον δρόμο και για τον προγραμματισμό του γάμου της.