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ΑΕΚ: Τελεσίγραφο της «Ένωσης» στον Φίλιπ Κόστιτς, σύμφωνα με τους Σέρβους

Η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση στον Φίλιπ Κόστιτς και περιμένει την τελική απάντησή του μέσα στις επόμενες 24 ώρες, σύμφωνα με το B92.net. Ο Σέρβος ποδοσφαιριστής φέρεται να αξιολόγησε θετικά το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς, ενώ στην υπόθεση επιχειρεί να συμβάλει και ο Λούκα Γιόβιτς.

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Αθλητισμός

Φίλιπ Κόστιτς, Γιουβέντους
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΑΕΚ συνεχίζει τις κινήσεις της για την ενίσχυση του ρόστερ της, με την υπόθεση του Φίλιπ Κόστιτς για την αριστερή πλευρά της άμυνας να έχει εισέλθει στην τελική της ευθεία.
  • Η Ένωση έχει δώσει τελεσίγραφο 24 ωρών στον Σέρβο διεθνή, περιμένοντας την οριστική του απάντηση στην πρόταση συνεργασίας που του έχει καταθέσει.
  • Ο Κόστιτς φέρεται να αντιμετώπισε εξαρχής θετικά το αγωνιστικό πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς, ενώ στην προσπάθεια ολοκλήρωσης της μεταγραφής συμμετέχει και ο Λούκα Γιόβιτς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η ΑΕΚ συνεχίζει τις κινήσεις της για την ενίσχυση του ρόστερ της και, μετά την προφορική συμφωνία με την Γκιόρ για την απόκτηση του Μίλαν Βιτάλις, εξετάζει την περίπτωση του Φίλιπ Κόστιτς για την αριστερή πλευρά της άμυνας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του σερβικού B92.net, η υπόθεση του 33χρονου ποδοσφαιριστή έχει εισέλθει στην τελική της ευθεία, καθώς η Ένωση περιμένει την οριστική απάντησή του στην πρόταση συνεργασίας που του έχει καταθέσει.

Η ΑΕΚ περιμένει την τελική απόφαση του Κόστιτς

Όπως αναφέρει το σερβικό μέσο, η ΑΕΚ έχει ενημερώσει τον εκπρόσωπο του Κόστιτς ότι αναμένει την απάντηση της πλευράς του παίκτη μέσα στις επόμενες 24 ώρες.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η πρόταση της Ένωσης είναι η καλύτερη από όσες έχει στα χέρια του ο Σέρβος διεθνής. Παράλληλα, επισημαίνει ότι ο Κόστιτς αντιμετώπισε εξαρχής θετικά το αγωνιστικό πλάνο που του παρουσίασε ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς.

Στην προσπάθεια ολοκλήρωσης της μεταγραφής φέρεται να συμμετέχει και ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιχειρεί να συμβάλει θετικά στις επαφές των δύο πλευρών.

Η ΑΕΚ περιμένει πλέον την τελική απόφαση του Κόστιτς, προκειμένου να καθορίσει τα επόμενα βήματά της για την ενίσχυση της αριστερής πλευράς της άμυνας.

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