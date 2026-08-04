Σαν σήμερα 4 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Γεγονότα
- 1809: Ο πρίγκιπας Μέτερνιχ, ο άνθρωπος που θα παίξει κυρίαρχο ρόλο στις ευρωπαϊκές υποθέσεις για τις επόμενες τέσσερις δεκαετίες, γίνεται υπουργός Εξωτερικών της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας των Αψβούργων.
- 1865: Ο «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» του Διονύσιου Σολωμού καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας.
- 1936: Ο πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς με τη συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου Β’ αναστέλλει βασικά άρθρα του Συντάγματος και επιβάλλει δικτατορία, που θα μείνει στην Ιστορία ως το «Καθεστώς της 4ης Αυγούστου».
- 1960: Έπειτα από παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, απαλείφονται από γνωστό γαλλικό λεξικό «Λαρούς» οι ερμηνείες του λήμματος grec (Έλληνας) ως απατεώνας, λωποδύτης, παλιάνθρωπος.
- 1964 – Αμερικανικό κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα: οι ακτιβιστές για τα πολιτικά δικαιώματα Μάικλ Σβέρνερ, Άντριου Γκούντμαν και Τζέιμς Τσάνεϊ βρίσκονται νεκροί στο Μισισίπι μετά την εξαφάνισή τους στις 21 Ιουνίου.
- 1965: Καταψηφίζεται στη Βουλή η κυβέρνηση Αθανασιάδη-Νόβα και παραιτείται την επομένη.
- 1984: Ο Δημήτρης Θανόπουλος κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία 82 κιλών της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακών Αγώνες του Λος Άντζελες. Στην ίδια διοργάνωση, ο Μπάμπης Χολίδης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 57 κιλών.
- 1992: Η Μόρφω Δροσίδου κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο τάε κβο ντο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης.
- 2020 – Έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού (2020)
Γεννήσεις
- 1792: Πέρσι Σέλεϊ, Άγγλος ρομαντικός ποιητής. («Προμηθέας Λυόμενος») (Θαν. 8/7/1822)
- 1821: Λουί Βιτόν, Γάλλος επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης εταιρείας ειδών ταξιδιού και γυναικείων αξεσουάρ (Louis Vuitton). (Θαν. 27/2/1892)
- 1901: Λουίς Άρμστρονγκ, Αμερικανός τρομπετίστας, από τις σημαντικότερες μορφές της τζαζ. (Θαν. 6/7/1971)
- 1936: Γιώργος Ζωγράφος, Έλληνας τραγουδιστής
- 1936: Ανδρέας Μπάρκουλης, Έλληνας ηθοποιός
- 1939: Μπέτυ Αρβανίτη, Ελληνίδα ηθοποιός
- 1949: Δάνης Κατρανίδης, Έλληνας ηθοποιός
- 1961: Μπαράκ Ομπάμα, 44ος πρόεδρος των Η.Π.Α.
- 1965: Μίχαελ Σκίμπε, Γερμανός προπονητής
- 1972: Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, Σέρβος ποδοσφαιριστής
- 1975: Νίκος Λυμπερόπουλος, Έλληνας ποδοσφαιριστής
- 1983: Νίκος Κοκλώνης, Έλληνας παρουσιαστής
Θάνατοι
- 1875: Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, Δανός παραμυθάς. (Γεν. 2/4/1805)
- 1990: Έτορε Μαζεράτι, Ιταλός επιχειρηματίας. Μαζί με τα τέσσερα αδέρφια του ίδρυσαν την αυτοκινητοβιομηχανία που φέρει το επώνυμό τους. (Γεν. 1894)
- 1991: Νικηφόρος Βρεττάκος, Έλληνας ποιητής. (Γεν. 19/12/1911)
- 2006: Βασίλης Καζάκος, Έλληνας ζωγράφος και χαράκτης
- 2012: Λαυρεντία Μπερνιδάκη, Ελληνίδα τραγουδίστρια