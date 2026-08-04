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Σαν σήμερα 4 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Η 4η Αυγούστου συνδέεται με σημαντικά γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο, όπως η επιβολή της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά το 1936, η καθιέρωση του «Ύμνου εις την Ελευθερίαν» ως εθνικού ύμνου και η φονική έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού το 2020. Την ίδια ημέρα γεννήθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Λουίς Άρμστρονγκ, ο Μπαράκ Ομπάμα και ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, ενώ έφυγαν από τη ζωή ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν και ο Νικηφόρος Βρεττάκος.

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Νικηφόρος Βρεττάκος
Σαν σήμερα το 1991 πέθανε ο Έλληνας ποιητής, Νικηφόρος Βρεττάκος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σαν σήμερα, 4 Αυγούστου 1865, ο «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» του Διονύσιου Σολωμού καθιερώθηκε ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας.
  • Το 1936, ο πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς με τη συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου Β’ επιβάλλει δικτατορία, που θα μείνει στην Ιστορία ως το «Καθεστώς της 4ης Αυγούστου».
  • Το 1960, έπειτα από παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, απαλείφονται από γνωστό γαλλικό λεξικό «Λαρούς» οι ερμηνείες του λήμματος grec (Έλληνας) ως απατεώνας, λωποδύτης, παλιάνθρωπος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

  • 1809: Ο πρίγκιπας Μέτερνιχ, ο άνθρωπος που θα παίξει κυρίαρχο ρόλο στις ευρωπαϊκές υποθέσεις για τις επόμενες τέσσερις δεκαετίες, γίνεται υπουργός Εξωτερικών της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας των Αψβούργων.
  • 1865: Ο «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» του Διονύσιου Σολωμού καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας.
  • 1936: Ο πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς με τη συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου Β’ αναστέλλει βασικά άρθρα του Συντάγματος και επιβάλλει δικτατορία, που θα μείνει στην Ιστορία ως το «Καθεστώς της 4ης Αυγούστου».
  • 1960: Έπειτα από παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, απαλείφονται από γνωστό γαλλικό λεξικό «Λαρούς» οι ερμηνείες του λήμματος grec (Έλληνας) ως απατεώνας, λωποδύτης, παλιάνθρωπος.
  • 1964 – Αμερικανικό κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα: οι ακτιβιστές για τα πολιτικά δικαιώματα Μάικλ Σβέρνερ, Άντριου Γκούντμαν και Τζέιμς Τσάνεϊ βρίσκονται νεκροί στο Μισισίπι μετά την εξαφάνισή τους στις 21 Ιουνίου.
  • 1965: Καταψηφίζεται στη Βουλή η κυβέρνηση Αθανασιάδη-Νόβα και παραιτείται την επομένη.
  • 1984: Ο Δημήτρης Θανόπουλος κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία 82 κιλών της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακών Αγώνες του Λος Άντζελες. Στην ίδια διοργάνωση, ο Μπάμπης Χολίδης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 57 κιλών.
  • 1992: Η Μόρφω Δροσίδου κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο τάε κβο ντο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης.
  • 2020 – Έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού (2020)

Γεννήσεις

  • 1792: Πέρσι Σέλεϊ, Άγγλος ρομαντικός ποιητής. («Προμηθέας Λυόμενος») (Θαν. 8/7/1822)
  • 1821: Λουί Βιτόν, Γάλλος επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης εταιρείας ειδών ταξιδιού και γυναικείων αξεσουάρ (Louis Vuitton). (Θαν. 27/2/1892)
  • 1901: Λουίς Άρμστρονγκ, Αμερικανός τρομπετίστας, από τις σημαντικότερες μορφές της τζαζ. (Θαν. 6/7/1971)
  • 1936: Γιώργος Ζωγράφος, Έλληνας τραγουδιστής
  • 1936: Ανδρέας Μπάρκουλης, Έλληνας ηθοποιός
  • 1939: Μπέτυ Αρβανίτη, Ελληνίδα ηθοποιός
  • 1949: Δάνης Κατρανίδης, Έλληνας ηθοποιός
  • 1961: Μπαράκ Ομπάμα, 44ος πρόεδρος των Η.Π.Α.
  • 1965: Μίχαελ Σκίμπε, Γερμανός προπονητής
  • 1972: Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, Σέρβος ποδοσφαιριστής
  • 1975: Νίκος Λυμπερόπουλος, Έλληνας ποδοσφαιριστής
  • 1983: Νίκος Κοκλώνης, Έλληνας παρουσιαστής

Θάνατοι

  • 1875: Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, Δανός παραμυθάς. (Γεν. 2/4/1805)
  • 1990: Έτορε Μαζεράτι, Ιταλός επιχειρηματίας. Μαζί με τα τέσσερα αδέρφια του ίδρυσαν την αυτοκινητοβιομηχανία που φέρει το επώνυμό τους. (Γεν. 1894)
  • 1991: Νικηφόρος Βρεττάκος, Έλληνας ποιητής. (Γεν. 19/12/1911)
  • 2006: Βασίλης Καζάκος, Έλληνας ζωγράφος και χαράκτης
  • 2012: Λαυρεντία Μπερνιδάκη, Ελληνίδα τραγουδίστρια
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