Σαν σήμερα 4 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Η 4η Αυγούστου συνδέεται με σημαντικά γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο, όπως η επιβολή της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά το 1936, η καθιέρωση του «Ύμνου εις την Ελευθερίαν» ως εθνικού ύμνου και η φονική έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού το 2020. Την ίδια ημέρα γεννήθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Λουίς Άρμστρονγκ, ο Μπαράκ Ομπάμα και ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, ενώ έφυγαν από τη ζωή ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν και ο Νικηφόρος Βρεττάκος.