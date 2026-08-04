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Μαριέττα Χρουσαλά: Αποχαιρέτησε τον Ιούλιο με φωτογραφίες από τις διακοπές της

Η Μαριέττα Χρουσαλά δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές διακοπές της, στις οποίες ποζάρει με μαγιό, ενώ μοιράστηκε και εικόνες από τη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα.

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Lifestyle

Μαριέττα Χρουσαλά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μαριέττα Χρουσαλά αποχαιρέτησε τον Ιούλιο με στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές διακοπές της, μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
  • Η πρώην παρουσιάστρια μοιράστηκε σειρά φωτογραφιών, στις οποίες ποζάρει άλλοτε με ολόσωμο μαγιό και άλλοτε με μπικίνι και παρεό.
  • Στη δημοσίευσή της συμπεριέλαβε, επίσης, εικόνες από τη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα, ενώ στη λεζάντα της έγραψε: «Ο Ιούλιος σε φωτογραφίες».

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Με στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές διακοπές της αποχαιρέτησε τον Ιούλιο η Μαριέττα Χρουσαλά, μέσα από ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η πρώην παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς ακολούθους της σειρά φωτογραφιών, στις οποίες ποζάρει άλλοτε με ολόσωμο μαγιό και άλλοτε με μπικίνι και παρεό.

Στη δημοσίευσή της συμπεριέλαβε, επίσης, εικόνες από τη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα, παρουσιάζοντας ορισμένες από τις στιγμές που ξεχώρισε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα.

«Ο Ιούλιος σε φωτογραφίες», έγραψε η Μαριέττα Χρουσαλά στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της.

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