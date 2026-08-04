Μαριέττα Χρουσαλά: Αποχαιρέτησε τον Ιούλιο με φωτογραφίες από τις διακοπές της

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Με στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές διακοπές της αποχαιρέτησε τον Ιούλιο η Μαριέττα Χρουσαλά, μέσα από ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η πρώην παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς ακολούθους της σειρά φωτογραφιών, στις οποίες ποζάρει άλλοτε με ολόσωμο μαγιό και άλλοτε με μπικίνι και παρεό.

Στη δημοσίευσή της συμπεριέλαβε, επίσης, εικόνες από τη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα, παρουσιάζοντας ορισμένες από τις στιγμές που ξεχώρισε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα.

«Ο Ιούλιος σε φωτογραφίες», έγραψε η Μαριέττα Χρουσαλά στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της.