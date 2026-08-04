Κύθηρα: Επιχείρηση εντοπισμού σκάφους με δύο επιβαίνοντες

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Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή των Κυθήρων, με στόχο τον εντοπισμό σκάφους στο οποίο επιβαίνουν δύο άτομα.

Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) συντονίζει την επιχείρηση, στην οποία συμμετέχουν πλωτές και χερσαίες δυνάμεις.

Τα μέσα που συμμετέχουν στις έρευνες

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στις έρευνες συμμετέχουν ένα πλωτό περιπολικό του Λιμενικού και ένα ιδιωτικό σκάφος. Παράλληλα, όχημα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής πραγματοποιεί έρευνες από την ξηρά.

Οι δυνάμεις επικεντρώνουν τις έρευνές τους στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή των Κυθήρων, προκειμένου να εντοπίσουν το σκάφος και τους δύο επιβαίνοντες.

Στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 2 έως 3 μποφόρ.