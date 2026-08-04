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Μαύρη Θάλασσα: Τρεις Τούρκοι ναυτικοί τραυματίστηκαν σοβαρά σε επίθεση κατά φορτηγού πλοίου

Το φορτηγό πλοίο Nadezhda, με σημαία Καμερούν, δέχθηκε επίθεση ενώ έπλεε από το Νοβοροσίσκ προς τη Σαμψούντα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά τρεις Τούρκοι ναυτικοί. Τουρκικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για επίθεση από ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη, χωρίς να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

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Διεθνή Νέα

Μαύρη Θάλασσα πολεμικά πλοία ΝΑΤΟ
Πηγή: ΝΑΤΟ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρεις Τούρκοι ναυτικοί τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια επίθεσης που δέχθηκε φορτηγό πλοίο με σημαία Καμερούν, ενώ έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα.
  • Δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου, τα οποία επικαλέστηκαν τη μαρτυρία του καπετάνιου, ανέφεραν ότι το φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση από ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας, αν και οι τουρκικές αρχές δεν επιβεβαίωσαν επισήμως τις αναφορές.
  • Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν εντείνει τις επιθέσεις που συνδέονται με πλοία και θαλάσσιες υποδομές στη Μαύρη Θάλασσα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τρεις Τούρκοι ναυτικοί τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια επίθεσης που δέχθηκε φορτηγό πλοίο με σημαία Καμερούν, ενώ έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με ανακοίνωση των τουρκικών αρχών τη Δευτέρα.

Το φορτηγό πλοίο Nadezhda δέχθηκε το πλήγμα σε απόσταση περίπου 20 ναυτικών μιλίων από το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ, ενώ κατευθυνόταν προς τη Σαμψούντα της Τουρκίας.

Τις πληροφορίες γνωστοποίησε η Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιων Υποθέσεων της Τουρκίας, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποιος ευθύνεται για την επίθεση.

Αναφορές για επίθεση με μη επανδρωμένα σκάφη

Δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου, τα οποία επικαλέστηκαν τη μαρτυρία του καπετάνιου, ανέφεραν ότι το φορτηγό πλοίο τύπου Ro-Ro δέχθηκε επίθεση από ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας.

Ωστόσο, οι τουρκικές αρχές δεν επιβεβαίωσαν επισήμως τις συγκεκριμένες αναφορές ούτε απέδωσαν την ευθύνη για το περιστατικό σε κάποια πλευρά.

Τα 23 μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν στο Νοβοροσίσκ με τη συνδρομή του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα.

Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν εντείνει τις επιθέσεις που συνδέονται με πλοία και θαλάσσιες υποδομές στη Μαύρη Θάλασσα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, dpa

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