Βίκυ Καγιά: Στιγμές χαλάρωσης σε μυστικό προορισμό – Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε

Στιγμές χαλάρωσης σε έναν άγνωστο προορισμό απολαμβάνει η Βίκυ Καγιά, η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από την εξόρμησή της.
Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται η καταγάλανη θάλασσα, οι ανθισμένες γλάστρες και το καταπράσινο τοπίο, τα οποία συνθέτουν ένα ήρεμο σκηνικό.
Σε μία από τις φωτογραφίες, η Βίκυ Καγιά ποζάρει χαμογελαστή κάτω από τη σκιά των δέντρων, έχοντας στο φόντο τη φυσική ομορφιά της περιοχής.
Η ανάρτησή της συγκέντρωσε θετικά σχόλια από τους ακολούθους της, οι οποίοι αναφέρθηκαν τόσο στο τοπίο όσο και στις εικόνες που επέλεξε να δημοσιεύσει.