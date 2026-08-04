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Βίκυ Καγιά: Στιγμές χαλάρωσης σε μυστικό προορισμό – Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε

Η Βίκυ Καγιά μοιράστηκε φωτογραφίες από την εξόρμησή της σε άγνωστο προορισμό. Στα στιγμιότυπα ποζάρει χαμογελαστή, με φόντο τη θάλασσα και το καταπράσινο φυσικό τοπίο.

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Lifestyle

Βίκυ Καγιά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στιγμές χαλάρωσης σε έναν άγνωστο προορισμό απολαμβάνει η Βίκυ Καγιά, η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από την εξόρμησή της.
  • Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται η καταγάλανη θάλασσα, οι ανθισμένες γλάστρες και το καταπράσινο τοπίο, τα οποία συνθέτουν ένα ήρεμο σκηνικό.
  • Η ανάρτησή της συγκέντρωσε θετικά σχόλια από τους ακολούθους της, οι οποίοι αναφέρθηκαν τόσο στο τοπίο όσο και στις εικόνες που επέλεξε να δημοσιεύσει.

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Στιγμές χαλάρωσης σε έναν άγνωστο προορισμό απολαμβάνει η Βίκυ Καγιά, η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από την εξόρμησή της.

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται η καταγάλανη θάλασσα, οι ανθισμένες γλάστρες και το καταπράσινο τοπίο, τα οποία συνθέτουν ένα ήρεμο σκηνικό.

Σε μία από τις φωτογραφίες, η Βίκυ Καγιά ποζάρει χαμογελαστή κάτω από τη σκιά των δέντρων, έχοντας στο φόντο τη φυσική ομορφιά της περιοχής.

Η ανάρτησή της συγκέντρωσε θετικά σχόλια από τους ακολούθους της, οι οποίοι αναφέρθηκαν τόσο στο τοπίο όσο και στις εικόνες που επέλεξε να δημοσιεύσει.

Δείτε τα σχετικά στιγμιότυπα

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