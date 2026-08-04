Θεσσαλονίκη: Ασυνείδητοι έβαψαν χελώνες με πορτοκαλί λαδομπογιά – Ενημερώθηκαν οι εισαγγελικές αρχές

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Νέα υπόθεση κακοποίησης ζώων στη Θεσσαλονίκη είδε το φως της δημοσιότητας καθώς κάποιοι ασυνείδητοι έβαψαν 4 χελώνες με πορτοκαλί λαδομπογιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Ευκαρπία, όπου μέλη της Ομάδας Διάσωσης και Επανένταξης Άγριων Ζώων εντόπισαν τα 4 ζώα μετά από καταγγελίες κατοίκων την περασμένη Παρασκευή (31/8).

Η ανάρτηση της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και Επανένταξης Άγριας Ζωής

Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από αναφορά πολιτών για μία κατοικία, στην αυλή της οποίας είδαν 5 χελώνες.

Οι διασώστες μετέβησαν στο σημείο και διαπίστωσαν ότι οι ιδιοκτήτες είχαν μεταφέρει τα ζώα από περιοχή που είχε πληγεί από πυρκαγιά, θεωρώντας πως τα προστάτευαν.

Ωστόσο, οι ειδικοί τους εξήγησαν ότι οι χελώνες είναι άγρια ζώα και ο φυσικός τους χώρος είναι το δάσος. Παράλληλα, επισήμαναν ότι η παραμονή τους σε κατοικίες μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία, καθώς ενδέχεται να μεταφέρουν βακτήρια, όπως η σαλμονέλα.

Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία ενημέρωσης του Δασαρχείου για την καταγραφή και την επανένταξη των πέντε χελωνών στο φυσικό τους περιβάλλον, τα μέλη της ομάδας εντόπισαν στην αυλή γειτονικής κατοικίας ακόμη τέσσερις χελώνες, οι οποίες ήταν βαμμένες με πορτοκαλί λαδομπογιά.

Ενημερώθηκαν οι εισαγγελικές αρχές

Οι διασώστες παρέλαβαν άμεσα τα ζώα και τα μετέφεραν στο Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, η λαδομπογιά είναι τοξική και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις χελώνες, καθώς το κέλυφός τους αποτελεί ζωντανό ιστό και όχι ένα άψυχο περίβλημα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν οι βαμμένες χελώνες και αναζητούν τους υπεύθυνους για την κακοποίησή τους.