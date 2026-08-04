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Πλήγμα σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

Φορτηγό πλοίο δέχτηκε πλήγμα από άγνωστο βλήμα κατά τη διάρκεια της νύχτας στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν, στα Στενά του Ορμούζ. Το περιστατικό αναφέρθηκε από το Κέντρο Θαλάσσιων Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO), το οποίο δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες για το πλοίο ή το φορτίο του.

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Διεθνή Νέα

Πλοία αγκυροβολημένα στα Στενά του Ορμούζ την περασμένη εβδομάδα. Φωτογραφία: Reuters
Πλοία αγκυροβολημένα στα Στενά του Ορμούζ την περασμένη εβδομάδα. Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φορτηγό δέχτηκε πλήγμα από βλήμα κατά τη διάρκεια της νύχτας στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν, στα Στενά του Ορμούζ.
  • Το UKMTO δήλωσε ότι το πλοίο ανέφερε «πλήγμα από άγνωστο βλήμα» στις 2 π.μ. τοπική ώρα, ενώ βρισκόταν 37 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Αλ Χασάμπ στο Ομάν.
  • Το Κέντρο Θαλάσσιων Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) δεν παρείχε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το πλοίο, συμπεριλαμβανομένης της σημαίας υπό την οποία έπλεε ή εάν μετέφερε φορτίο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φορτηγό πλοίο δέχτηκε πλήγμα από βλήμα κατά τη διάρκεια της νύχτας στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν, στα Στενά του Ορμούζ.

Το πλοίο ανέφερε ότι δέχτηκε «πλήγμα από άγνωστο βλήμα» στις 2 π.μ. τοπική ώρα, ενώ βρισκόταν 37 χιλιόμετρα (23 μίλια) βορειοανατολικά του Αλ Χασάμπ στο Ομάν, δήλωσε το Κέντρο Θαλάσσιων Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Το UKMTO δεν παρείχε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το πλοίο, συμπεριλαμβανομένης της σημαίας υπό την οποία έπλεε ή εάν μετέφερε φορτίο.

Σύμφωνα με το tradewinds, το βλήμα έπληξε το μηχανοστάσιο του πλοίου, υπό σημαία Λιβερίας,, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά, την ώρα που διερχόταν από την πλευρά του Ομάν στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ένας ναυτικός αναφέρθηκε ως αγνοούμενος αφού το Minoan Pioneer δέχτηκε πλήγμα περίπου 20 ναυτικά μίλια (37 χλμ.) βορειοανατολικά του Αλ Χασάμπ στο Ομάν, στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Vanguard. Ένα κοντινό δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι το πλοίο υπέστη ολική διακοπή ηλεκτροδότησης μετά την επίθεση.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι δύο πλευρές επανενεργοποιούν τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, το Ιράν επέμεινε ότι συνομιλεί μόνο με το Ομάν και ότι η συζήτηση εστιάζει στα Στενά του Ορμούζ.

Είτε «το Ιράν θέλει να το παραδεχτεί είτε όχι, στην πραγματικότητα συνομιλούμε», επέμεινε ο Τραμπ.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες της Τεχεράνης γίνονται μόνο με το Ομάν και εστιάζουν στη δημιουργία μιας διαδρομής για την ασφαλή ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

 

 

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