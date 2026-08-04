Φωτιά στη Δυτική Αττική: Αδελφός αντιδημάρχου παραβίασε φυλασσόμενο χώρο και προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του στα συντρίμμια του ελικοπτέρου

Αστυνομικοί στην Ψάθα συνέλαβαν έναν 49χρονο, αδελφό αντιδημάρχου, ο οποίος παραβίασε τον φυλασσόμενο χώρο του δυστυχήματος και προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του στα συντρίμμια ενός εκ των δύο ελικοπτέρων που κατέπεσαν κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη Δυτική Αττική. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για απείθεια και παραβίαση φύλαξης της αρχής.

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φωτιά στην Ψάθα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός 49χρονου, που είναι αδελφός αντιδημάρχου, προχώρησαν χθες το απόγευμα αστυνομικοί στην Ψάθα.- Ο 49χρονος φέρεται να παραβίασε τον χώρο φύλαξης και να προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του στα συντρίμμια του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων που κατέπεσαν μετά την σύγκρουσή τους.- Σε βάρος του 49χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και παραβίαση φύλαξης της αρχής και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

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Στη σύλληψη ενός 49χρονου, που είναι αδελφός αντιδημάρχου, προχώρησαν χθες το απόγευμα αστυνομικοί στην Ψάθα.

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Ο 49χρονος φέρεται να παραβίασε τον χώρο φύλαξης και να προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του στα συντρίμμια του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων που κατέπεσαν μετά την σύγκρουσή τους, κατά την διάρκεια της κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς που μαίνεται στη Δυτική Αττική.

Σύμφωνα με την αστυνομία, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 49χρονος, στις 17.30 το απόγευμα της Δευτέρας (3/8), επιχείρησε να περάσει με το αυτοκίνητό του από τον δρόμο για την Ψάθα, ο οποίος είναι κλειστός και φυλάσσεται από τους αστυνομικούς, ως χώρος του δυστυχήματος, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα της ΔΑΟΕ σχετικά με το συμβάν και τον θάνατο του Δανού χειριστή και του Έλληνα συνδέσμου που επέβαιναν στο ελικόπτερο.

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Ακούμπησε με το αυτοκίνητο στα συντρίμμια του ελικοπτέρου

Οι αστυνομικοί δεν του επέτρεψαν την διέλευση και υπήρξε διαπληκτισμός, καθώς, όπως επέμενε ο 49χρονος ήθελε να πάει στο σπίτι του. Για το λόγο αυτό παρέκαμψε τους αστυνομικούς και προχώρησε, με αποτέλεσμα να ακουμπήσει το αυτοκίνητό του πάνω στα συντρίμμια του ελικοπτέρου.

Αμέσως ο 49χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, ενώ στο σημείο μετέβη συνεργείο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, για να ελέγξει εάν υπήρξε αλλοίωση των στοιχείων.

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Σε βάρος του 49χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και παραβίαση φύλαξης της αρχής και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

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