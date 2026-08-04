Μπαράζ συλλήψεων για εμπρησμό μέσα σε μόλις πέντε ημέρες – Εντατικοί έλεγχοι και πρόστιμα που φτάνουν το 1 εκατ. ευρώ

Μπαράζ συλλήψεων για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας σημειώθηκε από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου, με 33 άτομα να συλλαμβάνονται, κυρίως για εμπρησμό από αμέλεια. Οι Αρχές εντείνουν τους ελέγχους πανελλαδικά, επιβάλλοντας πρόστιμα που αγγίζουν το ένα εκατομμύριο ευρώ από την αρχή του 2026.

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Μπαράζ συλλήψεων για εμπρησμό
Πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μπαράζ συλλήψεων για εμπρησμό: Τουλάχιστον 33 άτομα συνελήφθησαν από τις 29 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας, με τις 30 να αφορούν εμπρησμό από αμέλεια.
  • Οι έλεγχοι της Πυροσβεστικής συνεχίζονται εντατικά σε όλη τη χώρα, οδηγώντας σε συλλήψεις, όπως αυτές στη Ραφήνα και το Ίλιον, για χρήση ψησταριάς σε περίοδο υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.
  • Τα διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας έχουν φτάσει σχεδόν το ένα εκατομμύριο ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2026, σηματοδοτώντας τη μηδενική ανοχή των Αρχών.

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Μπαράζ συλλήψεων με την κατηγορία του εμπρησμού, μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Συγκεκριμένα, τουλάχιστον 33 άτομα συνελήφθησαν από τις 29 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου, για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων Αρχών. Από αυτές, οι 30 συλλήψεις, αφορούν εμπρησμό από αμέλεια, ενώ οι υπόλοιπες σχετίζονται με υποθέσεις, στις οποίες εξετάζεται το ενδεχόμενο δόλου.

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Στο επίκεντρο των ερευνών, βρίσκεται ένας 44χρονος από την Κεφαλονιά, ο οποίος φέρεται να έχει βαρύ ιστορικό υποθέσεων εμπρησμών και έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις διωκτικές Αρχές, για παρόμοια αδικήματα.

Παράλληλα, οι έλεγχοι της Πυροσβεστικής, συνεχίζονται σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή (2/8/2026) συνελήφθη στη Ραφήνα ένας 33χρονος, επειδή έκανε χρήση ψησταριάς σε περίοδο, που ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν ιδιαίτερα υψηλός. Εις βάρος του, επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

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Ανάλογη περίπτωση καταγράφηκε και στο Ίλιον, όπου ένας 59χρονος, συνελήφθη επειδή χρησιμοποίησε ψησταριά, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας βρισκόταν στο επίπεδο 4 και κατά τόπους, έφθανε ακόμη και στο 5.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως σήμερα, τα διοικητικά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας πλησιάζουν το ένα εκατομμύριο ευρώ, γεγονός που «αποτυπώνει» την εντατικοποίηση των ελέγχων και τη μηδενική ανοχή των Αρχών, απέναντι σε συμπεριφορές που αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

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