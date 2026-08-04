Δυτική Αττική: Συλλήψεις για διακίνηση 18 κιλών κάνναβης τύπου SKUNK και κοκαΐνης

Οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που φέρεται να δρούσε στη Δυτική Αττική, προχωρώντας στη σύλληψη δύο ανδρών 37 και 64 ετών. Κατά την επιχείρηση, κατασχέθηκαν μεγάλη ποσότητα κάνναβης τύπου SKUNK, μικροποσότητα κοκαΐνης, χρηματικό ποσό και εξοπλισμός διακίνησης.

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Κάνναβη τύπου Skunk
Πηγή: Pexels
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που δρούσε στη Δυτική Αττική κατάφεραν οι αστυνομικές αρχές, συλλαμβάνοντας δύο άνδρες 37 και 64 ετών.
  • Η επιχείρηση αποκάλυψε μεγάλη ποσότητα κάνναβης τύπου SKUNK, μικροποσότητα κοκαΐνης, χρηματικό ποσό, οχήματα και εξοπλισμό που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση ναρκωτικών.
  • Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν το μεσημέρι της Παρασκευής 31 Ιουλίου 2026, ύστερα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών.

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Σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που φέρεται να δρούσε στη Δυτική Αττική, κατάφεραν οι αστυνομικές Αρχές, προχωρώντας στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 37 και 64 ετών. Η επιχείρηση αποκάλυψε μεγάλη ποσότητα κάνναβης τύπου SKUNK, μικροποσότητα κοκαΐνης, χρηματικό ποσό, οχήματα και εξοπλισμό που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση ναρκωτικών.

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Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν το μεσημέρι της Παρασκευής 31 Ιουλίου 2026, ύστερα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είχαν αναπτύξει συνεργασία στη διακίνηση κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, με διακριτούς ρόλους στη φύλαξη και διακίνηση των ναρκωτικών.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στοχευμένες αστυνομικές ενέργειες, οι οποίες οδήγησαν στην ταυτοποίηση της δράσης των δύο ανδρών. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε διακριτική παρακολούθηση, συλλογή στοιχείων και διασταυρώσεις, καταλήγοντας στο συμπέρασμα, ότι οι δύο ύποπτοι δραστηριοποιούνταν οργανωμένα στη διακίνηση ναρκωτικών.

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Κατά την διάρκεια διεξαγωγής της επιχείρησης, ο 37χρονος εντοπίστηκε να κατέχει μία αυτοσχέδια συσκευασία με ένα γραμμάριο ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), την οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, διακινούσε για λογαριασμό του 64χρονου. Στη συνέχεια, έρευνα σε οικία αποκάλυψε ακόμη 26 συσκευασίες με συνολικά 18 κιλά και 377 γραμμάρια της ίδιας ουσίας.

Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και τον 64χρονο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 1,1 γραμμάρια κοκαΐνης, τα οποία φέρεται να διακινούσε για λογαριασμό του 37χρονου, καθώς και πιστόλι κρότου με γεμιστήρα.

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Συνολικά, από τις έρευνες στις οικίες κατασχέθηκαν:

18 κιλά και 378 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK),
1,1 γραμμάρια κοκαΐνης,
πιστόλι κρότου με γεμιστήρα,
δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα,
2.500 ευρώ σε μετρητά,
ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και
δύο κινητά τηλέφωνα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο συλληφθέντες έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις σχετικές με ναρκωτικά, αλλά και για άλλα αδικήματα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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