Την Πέμπτη η κηδεία του Λάκη Χαλκιά – Η παράκληση της οικογένειας

Ο Λάκης Χαλκιάς, σημαντικός εκπρόσωπος της ελληνικής μουσικής παράδοσης, απεβίωσε σε ηλικία 82 ετών και η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη 6 Αυγούστου, στις 12 το μεσημέρι, στον ναό των Αγίων Θεοδώρων στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών. Η οικογένειά του ζητά αντί στεφάνων, δωρεές στην ΕΛΕΠΑΠ και διευκρινίζει ότι το πραγματικό του όνομα είναι Μιχαήλ (Λάκης) Χαλκιάς.

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Λάκης Χαλκιάς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την Πέμπτη (6/8) θα τελεστεί η κηδεία του Λάκη Χαλκιά, στις 12 το μεσημέρι στον ναό των Αγίων Θεοδώρων στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
  • Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Όποιος επιθυμεί μπορεί αντί στεφάνων να καταθέσει δωρεά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ).
  • Η οικογένεια διευκρινίζει ότι το πραγματικό όνομα του αγαπημένου τραγουδιστή είναι Μιχαήλ (Λάκης) Χαλκιάς, με «Θερμή παράκληση να μην ξαναναφερθεί το όνομα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την Πέμπτη (6/8) θα τελεστεί η κηδεία του Λάκη Χαλκιά, ενός από τους μεγάλους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης, ο οποίος πέθανε το περασμένο Σάββατο σε ηλικία 82 ετών.

Λίνα Μενδώνη για Λάκη Χαλκιά: «Έδωσε διακριτή υπόσταση στην ελληνική μουσική, με ερμηνείες σε υψηλού επιπέδου μελοποιημένη ποίηση, όπως και στο αυθεντικό δημοτικό τραγούδι»

Όπως ενημερώνει η οικογένεια του, η κηδεία θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης στον ναό των Αγίων Θεοδώρων στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Από τις 10.00 π.μ. η σορός θα βρίσκεται στην αίθουσα του κοιμητηρίου για προσκύνημα. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη.

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Σύμφωνα με την οικογένεια, όποιος επιθυμεί μπορεί αντί στεφάνων να καταθέσει δωρεά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ) ΙΒΑΝ:GR2701401150115002002018609 Κωδικός Τράπεζας (BIC): CRBAGRAA

Τέλος, η οικογένεια διευκρινίζει ότι το πραγματικό όνομα του αγαπημένου τραγουδιστή είναι Μιχαήλ (Λάκης) Χαλκιάς. «Θερμή παράκληση να μην ξαναναφερθεί το όνομα “Χαλκιόπουλος”», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

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