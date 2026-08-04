Την Πέμπτη η κηδεία του Λάκη Χαλκιά – Η παράκληση της οικογένειας

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την Πέμπτη (6/8) θα τελεστεί η κηδεία του Λάκη Χαλκιά, ενός από τους μεγάλους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης, ο οποίος πέθανε το περασμένο Σάββατο σε ηλικία 82 ετών.

Όπως ενημερώνει η οικογένεια του, η κηδεία θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης στον ναό των Αγίων Θεοδώρων στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Από τις 10.00 π.μ. η σορός θα βρίσκεται στην αίθουσα του κοιμητηρίου για προσκύνημα. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη.

Σύμφωνα με την οικογένεια, όποιος επιθυμεί μπορεί αντί στεφάνων να καταθέσει δωρεά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ) ΙΒΑΝ:GR2701401150115002002018609 Κωδικός Τράπεζας (BIC): CRBAGRAA

Τέλος, η οικογένεια διευκρινίζει ότι το πραγματικό όνομα του αγαπημένου τραγουδιστή είναι Μιχαήλ (Λάκης) Χαλκιάς. «Θερμή παράκληση να μην ξαναναφερθεί το όνομα “Χαλκιόπουλος”», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.